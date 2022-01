FCK-flop vender tilbage til Superligaen

Han var en stor profil i AaB og blev solgt til Nantes. Han skuffede og skiftede til FC København. Her blev samarbejdet aldrig en succes, og han drog til Vålerenga. Nu prøver Nicolaj Thomsen lykken på hjemligt græs igen.

Superligaklubben Sønderjyske oplyser på sin hjemmeside, at man har skrevet kontrakt med midtbanespilleren frem til sommeren 2024.

- Han er en dygtig og meget spilintelligent spiller, som har kvaliteterne til at være blandt de bedste i Superligaen, siger Sønderjyske-sportschef Esben Hansen til fodboldklubbens hjemmeside.

- Han kan spille og dække flere positioner på den centrale og offensive midtbane. Han er dygtig til at sætte tingene sammen, og hertil kan han som den offensive type, han er, også sætte slutproduktet på.

Efter fire sæsoner i FCK uden stor succes og en del skader skiftede Thomsen til norske Vålerenga i sommer. Men det blev altså kun til et halvt år i norsk fodbold i denne omgang.

Hos Sønderjyske forventer man, at man har hentet en spiller, som kan bidrage til overlevelseskampen i Superligaen fra start.

- Nicolaj Thomsen vil indlysende kunne gå direkte ind i truppen og på holdet, siger Esben Hansen.

- Vi ønsker at stå med så stærke kort som muligt til et spændende og hæsblæsende forår, og her passer han perfekt ind i den plan, som vi har lagt for dette transfervindue.

Sønderjyske ligger næstsidste i ligaen ved vinterpausen.

Nicolaj Thomsen fik tilbage i 2014 en enkelt A-landskamp for Danmark under Morten Olsen. Det var i Thomsens AaB-tid.