Fik stor skideballe i pausen

Glen Riddersholm var sur og gav sine spillere noget af en skideballe i pausen.

0-0 mod topholdet fra Brøndby var måske ikke så dårligt. Men det fortæller meget godt, hvor store ambitioner de efterhånden er ved at få i Haderslev.

Manden med ansvaret var i hvert fald ikke tilfreds med det, han havde set.

Og det fik han fortalt sine spillere i klare og tydelige vendinger.

Haji Wright scorede på langskud til 1-0 i starten af anden halvleg. Her er Emil Frederiksen på vej på skulderen af sin holdkammerat. Foto: frank Cilius/Ritzau Scanpix.

- Jeg var ikke tilfreds med første halvleg, fordi det ikke var et kollektivt udtryk, vi viste på banen. Vi investerede slet ikke nok i duelspillet og andenboldene, forklarer Glen Riddersholm.

For Alexander Bah, der scorede til 2-0, kom øretæverne ikke så overraskende. Han var slet ikke forbavset over opsangen fra chefen.

- Glen tabte med store bogstaver i pausen, om at det ikke var godt nok, hvad vi havde leveret. Og det var også på sin plads, forklarer Alexander Bah, der var en af dem, der gik forrest i anden halvleg.

For ham har det været en tung periode siden transfervinduet lukkede 5. oktober.

Han stod reelt med det ene ben i Prag. Faktisk sad han i lufthavnen med sin kæreste og var parat til at rejse til Slavia Prag for at underskrive en aftale. Men SønderjyskE afviste til sidst et bud i niveauet 12-13 mio. kr. på den dynamiske kantspiller.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Målscorer Bah om sønderjysk sejr: Første halvleg var satme ikke særlig god. Video: Discovery Networks Danmark

Skal snart afsted

- Det var et hårdt slag, da det faldt til jorden. Min agent ringede til mig, fortalte, at det ikke blev til noget, da jeg sad i lufthavnen og var klar til at flyve.

- Så slukkede jeg i stedet telefonen, og vi tog i biografen. Jeg måtte tænke på noget andet, forklarer Alexander Bah, der stadig spiller med hjertet for SønderjyskE.

- Ingen skal være i tvivl om, at jeg leverer, hvad jeg skal, så længe jeg er i SønderjyskE. Men vi aftalte, da jeg skrev kontrakten under, at jeg skal have chancen for at komme ud, når muligheden opstår. Det håber jeg, den gør snart igen, forklarer Alexander Bah.

Bah scorede til 2-0 på Anders K. Jacobsens fine oplæg, efter Haji Wright havde åbnet scoringen i begyndelsen af anden halvleg med et skud fra distancen.

- 15 minutters rigtig god fodbold var nok til at besejre Brøndby. Vi fik kampen på vores præmisser, efter vi kom foran, siger Alexander Bah.

Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

11 kampe uden nederlag

Hjemmebanen er blevet en sand fæstning for Glen Riddersholms tropper.

2-0-triumfen mod Brøndby var således 11. hjemmekamp i træk uden nederlag.

I denne sæson er mestrene fra FC Midtjylland, AaB og senest Brøndby blevet besejret på hjemmebane.

- Vi har efter pausen et professionelt udtryk, en stærk defensiv organisation og holder Brøndby helt fra fadet. Det er den slags kampe, vi skal lære af. For sådan en type kamp havde vi tabt for ét år siden, forklarer Glen Riddersholm.

Brøndby fik klø på svær udebane

Vanvidstackling og forsinket rødt kort i VAR-drama