Fra landsholdet til Superliga-bænk: - Selvfølgelig er jeg ikke tilfreds

Den tidligere landsholdsback Simon Poulsen går et par afgørende måneder i møde. Han fylder 34 år til oktober, og hans kontrakt med SønderjyskE udløber, når 2018 bliver til 19. Og hvad skal der så ske?

Det ved hovedpersonen ikke selv endnu. Han har i løbet af året været inde og ude af holdet i SønderjyskE, dels på grund af skader, dels fordi Nicholas Marfelt er blevet valgt før ham. Nu skal han og klubben bruge de kommende måneder på at finde ud af, hvordan fremtiden skal se ud.

- Det lyder så kliché-agtigt, men det er ikke noget, jeg tænker vanvittigt meget over eller stresser over. Jeg prøver at tage en dag ad gangen, og så må vi se. Jeg har et godt forhold med folkene i klubben, og på den måde tager vi det stille og roligt, og vi snakker selvfølgelig løbende om tingene, siger Simon Poulsen til tipsbladet.dk.

- Vi har selvfølgelig alle sammen prøvet, da vi var yngre, at der var et år tilbage af kontrakten. Så går man og stresser lidt, og hvad skal der ske? Sådan har jeg det ikke lige nu. Så længe jeg synes, det er sjovt, og jeg stadig nyder at komme til træning hver eneste dag, har jeg det rigtig godt i SønderjyskE. Den dag, det ændrer sig, eller bentøjet overhovedet ikke kan mere, må man tage den beslutning der.

- Har du selv en præference for, om fremtiden ligger i SønderjyskE, en ny klub eller måske helt uden for fodbolden?

- Vi har fået vendt en masse ting, og det er noget, jeg holder mellem os. Lige nu nyder jeg stadig at spille fodbold, og det er klart, at man vil selvfølgelig spille så længe som muligt, men hvornår det er, ved jeg ikke, siger Poulsen.

Heller ikke SønderjyskE's sportschef, Hans Jørgen Haysen, har lyst til at løfte sløret for, hvad klubben synes, der skal ske med samarbejdet, når det udløber.

- Jeg har hele tiden en dialog med Simon, og det tager vi stille og roligt. Vi har ingen hemmeligheder for hinanden og har den største gensidige respekt, siger han.

Utilfreds med reserverolle

I denne sæson har Simon Poulsen slet ikke været i SønderjyskE's kamptrup.

De seneste uger har det skyldtes en skade, men i starten var det vel, at man så en anden vej, som han selv formulerer det faktum, at Nicholas Marfelt har været holdets foretrukne ventre back.

Han skulle dog efter planen vende tilbage til fuld træning i denne uge, og derefter kan han så begynde at kæmpe for at generobre sin plads i startopstillingen.

- Min førsteprioritet er lige nu at blive klar. Jeg er også en klubmand, og jeg står selvfølgelig bag trænerens valg. Selvfølgelig er jeg ikke tilfreds med ikke at spille, men det er en trænerbeslutning, og den må jeg acceptere og så hjælpe holdet på de måder, jeg kan, siger den rutinerede back.

- Føler du selv, at du havde gjort det godt nok til at spille?

- Ja, det synes jeg. Det tror jeg sådan set også, trænerteamet tænker. Jeg er klar over, at der er en udløbsdato på, og det er sådan, det er, men de ved, hvad jeg står for, og jeg er klar, hvis de får brug for mig. Og det ved de også godt.

SønderjyskE's næste kamp er på mandag ude mod Esbjerg fB.

