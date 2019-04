Glen bænker stjernen mod AGF: - Det er et signal

Superliga-klubben SønderjyskE får mandag aften besøg af AGF, og David Nielsens mandskab behøver ikke forberede sig det store til opgaven med at tæmme Haderslev-klubbens angriber Mart Lieder.

Hollænderen har været fast mand og har spillet alle kampe fra start, når han har kunnet spillet, men mandag aften må han tage plads på bænken og i stedet se sin unge holdkammerat Peter Buch Christiansen starte inde.

I hvert fald hvis Glen Riddersholms ord står til troende.

- Peter har gjort sit arbejde og har været afgørende, når han har fået chancen her i foråret. Vi har et behov for at se Peter spille fra start, siger Glen Riddersholm til Der Nordschleswiger og slår fast:

- Det er også et signal til Mart. Han er en angriber, vi tror på, og som vi gerne vil have på holdet, men der er ingen tvivl om, at han skal levere på et højere niveau.

Peter Christiansen har scoret to gange i de seneste tre kampe, han har spillet. Senest var han eneste SønderjyskE-spiller på tavlen, da det endte med et nederlag på 1-4 mod Vejle Boldklub.

Mart Lieder, der kom fra FC Eindhoven før sæsonen, har scoret seks gange i de 27 kampe, han har spillet i for SønderjyskE i dansk fodbolds bedste række.

