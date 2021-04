Glen erkender: Krise på flere fronter

Glen Riddersholm så endnu engang sit mandskab være foran og smide føringen i 2-3 nederlaget til AC Horsens søndag i Superligaens nedrykningsspil, og cheftræneren mener, at holdet er i krise.

Sønderjyske var foran 2-0 ved pausen, hvor Patrick Banggaard og Haji Wright havde sikret mandskabet en komfortabel føring, men Horsens svarede igen og scorede inden for et kvarter i anden halvleg tre mål.

Riddersholm var frustreret over udviklingen i kampen, og mener, at holdet er i krise.

- Målet til 3-2 var klart det, der gjorde allermest ondt. Det viser meget godt, hvilken position vi står i. Det er en meget svær situation, hvor vi står i en pointmæssig og mental krise, siger cheftræneren.

Riddersholm vil have, at spillerne begynder at tage ansvar og bidrage til, at krisen skal vendes.

- Der findes ikke så meget tryllestøv for at ændre det. Lige nu har vi brug for, at folk finder nogle ressourcer, noget energi og power frem til fællesskabet, fordi det er os, der bærer Sønderjyske-logoet, som kan ændre det, konstaterer Riddersholm.

Forsvarsprofilen Marc Dal Hende følte, at holdet blev bange efter Horsens' første scoring, og det er uacceptabelt.

- Det var meget skuffende. Jeg synes, vi kom godt ud til anden halvleg, men efter reduceringen var det som om, at vi blev bange og ville have kampen overstået, siger han.

Torsdag venter det andet opgør i pokalsemifinalen for Sønderjyske mod FC Midtjylland, og mens der sikkert er mange, der vil spille sådan en kamp, så er Dal Hende lidt mere tvivlende.

- Vi har en stor kamp mod Midtjylland, men der venter også endnu en svær kamp på søndag i Odense.

- Jeg ved ikke, hvordan kortene bliver blandet, men jeg vil hellere sikre overlevelse, hvis det står til mig, fortæller han.

Sønderjyske har med nederlaget søndag kun vundet én superligakamp i de seneste ti mulige.

