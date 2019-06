Glen-hattrick: Tæt på ny 'FCM'-transfer

Rilwan Hassan, Patrick Banggaard Jensen og nu også Mads Albæk.

Man kan i den grad sige, at SønderjyskE stoler på træner Glen Riddersholm, for tipsbladet.dk kan afsløre, at klubben fra Haderslev henter 29-årige Mads Albæk, der har en flot karriere bag sig.

Aftalen forventes at blive præsenteret ved middagstid.

Albæk arbejdede som Rilwan Hassan og Patrick Banggaard Jensen sammen med Glen Riddersholm i FC Midtjylland, og efter flere år i udlandet hos først franske Reims, siden IFK Göteborg fra Sverige og tyske Kaiserslautern vender den tidligere U21-landsholdsspiller hjem til Danmark.

Mads Albæk er en teknisk stærk midtbanespiller, der kan score mål og som har en fin pasningsfod, ligesom han ikke er bleg for at levere et godt stykke arbejde.

Mads Albæks aftale med Kaiserslautern løber officielt ud den 30. juni, og dermed skal SønderjyskE ikke betale en transfersum for at hente midtbanespilleren, som der er blevet plads til i SønderjyskE-truppen, efter man blandt andet har sagt farvel til Niki Zimling.

Mads Ålbæk har tidligere spillet i FC Midtjylland med stor succes. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

I starten af juni sagde Mads Albæk følgende til tipsbladet.dk om fremtiden:

- Der er interesse fra et par klubber, men jeg tager det stille og roligt, da det stadig er tidligt i vinduet. Jeg vil nok helst blive ude, men jeg er også åben for at vende hjem til Danmark, hvis det viser sig at være den bedste mulighed. Jeg er åben for alt og har bedt min agent om ikke at afvise noget på forhånd.

Den mulighed blev altså SønderjyskE, der sikkert med god hjælp fra træner Glen Riddersholm har fået overtalt Albæk til at vende hjem til dansk fodbold.

Albæk har spillet 120 Superliga-kampe for FCM. I seneste sæson spillede han 22 gange i 3. Liga for Kaiserslautern.

