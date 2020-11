Glen om FCK: - Småklubsmentalitet!

Glen Riddersholm var irriteret over, at FCK havde oplyst en forkert startopstilling mod Sønderjyske

HADERSLEV (Ekstra Bladet): Der VAR masser af drama i Haderslev, da FCK var på besøg søndag. Også for meget af det gode, hvis man spørger Sønderjyskes cheftræner, Glen Riddersholm.

Han var særligt provokeret af, at det tog VAR-teamet tre-fire minutter at finde en marginal offside på Haji Wright, således at hjemmeholdet fik ’frataget’ det straffespark, som Nicolai Boilesen ellers begik i situationen.

- Det tager alt for lang tid! Når det tager fem minutter, så er det vel ude over ’clear and obvious’ som VAR skal rette. Det skal gøres bedre, sagde Glen Riddersholm, der også var ude med riven efter FC København, der havde meldt en 3-5-2-opstilling ind en time før kampstart.

Lad os bare slå fast, FCK lå ALDRIG med tre mand i bagkæden, som Jess Thorup ellers har sværget til. Det strider imod de regler, der er om, at holdene skal oplyse den korrekte startformation en time før kampstart.

- Det er op til FCK, hvordan de vil agere. Vi havde forberedt os både på tre og fire bagi hos dem, så det generede os ikke, da vi lige fik lavet nogle småjusteringer. Det vidner om en småklubsmentalitet, at man har behov for at gøre sådan, men det må FCK om. De har vel råd til at betale 25.000 i bøde for forseelsen, sagde Glen Riddersholm til Ekstra Bladet.

Jess Thorup var langt fra tilfreds med Glen Riddersholms kommentar efter kampen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Trænerkollega Jess Thorup tog ikke vel imod Riddersholms udtalelser.

- Man skal passe på, hvad man siger, og hvilke undskyldninger man finder frem, når man står efter kampen som taber. Det har jeg det faktisk ikke godt med, sagde en tydeligt irriteret Jess Thorup og konkluderede.

- Vi kan stå her og tale om tal, men en opstilling skal være flydende. Men jeg må huske at ringe til Glen før vores næste kamp og fortælle præcis, hvad vores game plan vil være.

Læs kampreportagen fra Sønderjyske-FCK her:

Lettelsens suk i FCK: Sejrede i VAR-drama

FCK's fatale fyring - Thorup efterladt uden hjælp

AGF's store hovedbrud: Her er PC's mulige afløsere

Svigtet af seerne