Glens katastrofestart: - Pilen peger voldsomt nedad

Tre nederlag og en målscorer på 0-7 i forårets tre første kampe!

Det er langtfra en drømmestart, som Glen Riddersholm har fået, efter han har sat sig i trænerstolen hos SønderjyskE.

Det nærmer sig en katastrofestart for den tidligere mestertræner, der nu kommer til at kæmpe en barsk kamp for overlevelse i Superligaen i foråret.

- Glen Riddersholm har ikke formået at vende den negative spiral, som SønderjyskE ramte i slutningen af efteråret. Pilen peger voldsomt nedad, mener Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting.

De tørre facts fortæller også historien om, at SønderjyskE er uden sejr de seneste otte kampe. Holdet har blot scoret ét mål de seneste syv kampe. Det var i 1-2 nederlaget til FC Nordsjælland i slutningen af efteråret.

- Jeg ved godt, at SønderjyskE har været uheldige med fire stolpeskud i forårets tre kampe. Men når holdet er gået kold i at score mål, forstår jeg ikke, at de kun spiller med Mart Lieder på toppen.

- Glen kalder ham den mest komplette angriber, han har arbejdet med. Men han skriger jo på hjælp. Giv ham en angrebsmakker. Han er på ingen måder en angriber, der alene kan klare sig overfor to stoppere, påpeger Stig Tøfting.

Han mener, at SønderjyskE skal finde tilbage til klubbens velkendte DNA – fight, vilje og hårdt arbejde.

- SønderjyskE skal spille 4-4-2, så Lieder kan få støtte og hjælp til duellerne i straffesparksfeltet. Vi så hvor meget det hjalp hos Hobro, da de skiftede til to angribere i weekenden, påpeger Tøfting, der ikke ser sønderjyderne rykke direkte ned.

- Men jeg tror de kommer til at møde nummer tre i 1. division om en direkte plads. Og her er jeg overbevist om, at de klarer den, pointerer han.

Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting mener, at SønderjyskE skal spille med to angribere, så holdet igen kan få gang i scoringerne. Holdet har blot scoret ét mål de seneste syv kampe. Foto: Olivia Loftlund.

