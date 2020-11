Guld-Glen om Tøffes melding: - Varm luft

Glen Riddersholm nægter at 'spille med' på Stig Tøftings opfordring om at komme med en top-seks-målsætning i Haderslev

Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, brugte søndag sin spalteplads i avisen på at hylde det projekt, som Glen Riddersholm og Sønderjyske har gang i.

Sønderjyderne ligger nummer et i en tæt Superliga, hvilket naturligvis er at bokse over sin vægtklasse, men Stig Tøfting var alligevel ude med riven efter de høje herrer i Sønderjylland, der nægter at komme med en målsætning om top-seks.

Meget klogere blev vi ikke mandag aften - heller ikke selv om sønderjyderne havde godt styr på AGF i topkampen.

Faktisk nægtede Glen Riddersholm at svare på Plæneklipperens pæne opfordring om at komme ud af busken.

- Bare fordi nogen gerne vil have, vi råber højt og siger noget, så går jeg ikke ud og blæser et øjebliksbillede op. Det bliver meget hurtigt ren og skær varm luft. Jeg kan ikke bruge det til særlig meget, at vi ligger nummer et efter syv runder. Det er der før hold, der har gjort, som er rykket ned i samme sæson, sagde Glen Riddersholm med henvisning til AGF...

Sønderjyderne topper Superligaen efter 1-1 mod AGF. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Jeg ved ikke, hvem det er, I forestiller jer, at vi skal melde ud, vi slutter over. FCM? FCK? AGF? Brøndby, OB eller AaB? Alle klubber har, mig bekendt, noget højere budgetter end Sønderjyske, sagde Glen Riddersholm.

Uforløst topbrag: Dommer stjal fokus

Jeg tror, det var ment som en ros til jer og styrken af jeres trup og arbejde. Hvad mener du om det?

- Det er da dejligt, at folk har fokus på os og vores præstationer, men lad os nu ikke lade os rive alt for meget med.

Så du mener ikke, Sønderjyske har en trup til top-seks?

- Det har jeg ingen kommentar til. I hvert fald ikke på den måde, som du gerne vil tale om det på. Lige nu er mit hovedfokus at få 11 spillere klar til kampen mod Horsens på søndag. Det kan blive svært nok, lød det med et glimt i øjet fra Glen Riddersholm.

Det er søndag klokken 20.00 Sønderjyske gæster AC Horsens.

