Henrik Hansen er ny cheftræner i SønderjyskE

OB-assistenten får ansvaret for at få Haderslev-klubben over nedrykningstregen

SønderjyskE forsøgte sig i sommer med en tysker, men efter bare 17 kampe røg Michael Boris ud.

Nu har Superliga-klubben i stedet valgt at satse på en gammel kending.

Henrik Hansen, der med 204 optrædener er kamprekordholder i SønderjyskE, er præsenteret som ny cheftræner. Det skriver klubben torsdag på sin hjemmeside.

Niels Lodberg bliver assistenttræner. Trænerduoen har skrevet under på en kontrakt frem til sommeren 2024.

- Det glæder mig, at det er i SønderjyskE, at jeg får mit første job som cheftræner. Klubben betyder meget for mig, og det bliver en fordel, at jeg kender klubben og omgivelserne, så jeg sammen med staben kan koncentrere mig om trænergerningen fra første dag, siger Henrik Hansen.

Hans vigtigste opgave bliver at sikre SønderjyskE endnu en sæson i Danmarks bedste fodboldrække. Sønderjyderne overvintrer på 11. pladsen og har seks point op til FC Nordsjælland på den rigtige side af stregen.

Henrik Hansen er ny boss i Haderslev. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

42-årige Hansen kommer fra et job som assistenttræner i OB, hvor han har været i 3,5 år.

Henrik Hansen har længe været favorit til jobbet. Han havde desuden en klausul i sin kontrakt hos OB, der gjorde, at han kunne skifte tilbage til SønderjysKE for 'småpenge'. Meget tyder på, at beløbet er tæt på 100.000 kroner ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

Sportsdirektør Esben Hansen forklarer valget af den nye duo.

- Jeg er glad for, at vi nu har vores trænere på plads til de opgaver, der venter forude. Vi har været meget grundige i processen, og jeg mener, at vi i Henrik Hansen og Niels Lodberg har fundet de profiler, vi har søgt efter.

- De har et stort kendskab til klubben, men de har også en forståelse for det spændende projekt, vi står i med det nye ejerskab, siger Esben Hansen.

