Historisk bedrift efter vildt drama

HADERSLEV (Ekstra Bladet): Da AK 47 lynede til sidst, var det slut med træner Bo Henriksen og Horsens i den syvende himmel.

SønderjyskE løste med Anders K. Jacobsens sene mål for første gang billet til en pokalfinale med en sejr på 2-1 over Horsens.

Målet faldt i sidste minut af den ordinære kamp, da den gamle måltyv fra AaB og OB stod fri i venstre side og iskoldt sparkede bolden i nettet.

Dermed fik gæsternes ellers imponerede stime med et hattrick med sejre over FCK, FCM og Brøndby en brat afslutning.

Som en trøst løste Horsens med ottende pladsen i grundspillet næsten abonnement til endnu en Superligasæson, men pokalfinalen glippede altså til slut.

Efter en begivenhedsløs 1. halvleg kom der gang i semifinalen efter pausen.

Horsens-lejesvenden Ayo Okosun udnyttede sine godt to meter til at komme højere end SønderjyskE-målmand Sebastian Mielitz, da han headede gæsterne foran med 1-0 på et hjørnespark.

Foto: Jens Dresling

To gange tidligere havde han været klar til at bruge hovedet, men begge gange kom holdkammerater i vejen for den luftstærke spiller.

Målet var i øvrigt Ayo Okosuns første scoring i denne ombæring som Horsens-spiller.

Glæden over målet varede ikke længe.

Helt nøjagtigt ni minutter, da den tidligere OB'er Julius Eskesen resolut trykkede af og så stod der 1-1.

Alexander Bahs aflevering på tværs fik lov at passere igennem til modsatte side og fra kanten af straffesparksfeltet blev bolden sparket ind uden chance for Matel Delac.

Sidstnævnte var også chanceløs, da en anden tidligere OB'er Anders K. Jacobsen skød sønderjyderne i pokalfinalen..

Mens gæsterne havde valgt at gå all in og stille i stærkeste opstilling, startede SønderjyskE som i kvartfinalen mod Randers med flere af udskiftningsspillerne deriblandt pokalhelten fra nævnte kamp, lejesvenden Emil Frederiksen.

Det var tydeligt, at det var 'lette kaveleri' som skulle udfordre de granvoksne Horsens-spillere.

Med små 20 minutter af den ordinære kamp lavede Glen Riddersholm i bedste håndboldstil en tredobbelt udskiftning og kastede tre af sine mest rutinerede Eggert Jonsson, Anders K. Jacobsen og Mads Albæk ind i opgøret.

Det træk gav i sidste ende en billet til pokalfinalen.

