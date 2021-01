Høster storsejr i første testkamp

Husk, du kan se Aarhus Fremad og 2. division LIVE i Ekstra Bladet+, når turneringen begynder igen i marts

Glen Riddersholm og SønderjyskE fik en god start på forberedelserne frem mod starten på 3F Superligaen med en sejr på 6-0 over Aarhus Fremad i årets første testkamp.

Allerede ved pausen var SønderjyskE foran med 3-0 med tre forskellige målscorer. En af dem var klubbens norske nyindkøb Bård Finne, som blev noteret for sit første mål i klubben.

Efter pausen fortsatte Riddersholms tropper med at klø på. Bare to minutter inde i anden halvleg gjorde Jeppe Simonsen det til 4-0, og seks minutter senere blev Haji Wright noteret for scoringen til 5-0.

Kampens sidste scoring faldt med små 20 minutter igen. Philipp Schmiedl lagde bolden i netmaskerne til 6-0, som blev kampens slutresultat.

SønderjyskEs næste testkamp er på torsdag, når de hjemme tager imod OB.

Den 4. februar åbner sønderjyderne for kampprogrammet i 3F Superligaen i en udekamp mod de forsvarende mestre fra FC Midtjylland.

