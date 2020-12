Interesse fra flere lande: Superliga-profil klar til skifte

I sommer var Alexander Bah et varmt emne i tjekkiske Slavia Prag, som kom med et større millionbud, men en transfer kom ikke på plads dengang. Snart åbner et nyt transfervindue imidlertid, og der er stadig interesse.

Det skriver Der Nordschleswiger, som melder om interesse fra Tjekkiet, Tyrkiet og Belgien.

23-årige Alexander Bah har haft et forrygende efterår med fire mål på 11 kampe i Superligaen, mens han også - med lidt hjælp af corona - fik landsholdsdebut. Så det er forståeligt, at der er interesse, og han er også selv åben for et skifte.

- Jeg tænker ikke så meget på, at det kan være min sidste hjemmekamp for SønderjyskE på søndag, men primært at vi afslutter året godt. Så får vi se, hvad der sker. Vi får se, hvilke tilbud der kommer. Tilbuddet skal være det rigtige. Jeg er klar til at tage det næste skridt, siger Alexander Bah til Der Nordschleswiger.

Har afløser klar - hvis stjernen ryger

Over for avisen bekræfter både cheftræner Glen Riddersholm og sportschef Hans Jørgen Haysen også, at SønderjyskE er klar til at sælge, hvis det rette bud kommer.

Foruden Alexander Bah kan også Johan Absalonsen spille sin sidste hjemmekamp for SønderjyskE, når Randers FC kommer på besøg søndag. Han er imidlertid i dialog med klubben om en forlængelse af hans kontrakt, som udløber 31. december.

Næring til VAR-haderne: - Kontroversielt og voldsomt

Hvorfor fornærmet, Glen? I er et tophold!