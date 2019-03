Irriteret Glen: - Det er fuldstændig uforståeligt!

Glen Riddersholm ærgrede sig over, SønderjyskE blev frarøvet muligheden for at få point med fra Herning

HERNING (Ekstra Bladet): Det blev en febrilsk afslutning nok engang, da FC Midtjylland og SønderjyskE krydsede klinger i Superligaens sidste grundspilsrunde.

Ikke helt på højde med sidste sæson, men alligevel blev det så voldsomt, at SønderjyskE’s cheftræner, Glen Riddersholm, blev bortvist fra MCH Arena på grund af brok over en manglende straffesparkskendelse.

Riddersholm rasede, korrekt, over, at dommer Jakob Kehlet ikke blæste i fløjten, da Joel Andersson havde hånd på bolden i det afsluttende SønderjyskE-pres.

- Det var mangel på fingerspidsfornemmelse, at jeg skulle vises bort. Særligt fordi Kristian Bach Bak var helt ovre i vores område få øjeblikke inden, da han var utilfreds, sagde Glen Riddersholm og fortsatte.

- Jeg synes, det er fuldstændig uforståeligt, man ikke må vise sin utilfredshed, når man bliver frarøvet muligheden for at få et meget vigtigt point med fra en svær udebane. Jeg synes, det var et klart straffespark, dommeren overså.

Guld-duel pivåben: FCM basker SønderjyskE

Skal ud og jage

Selv om SønderjyskE altså måtte rejse tomhændet fra Heden, så var det en optimistisk Glen Riddersholm, der så frem mod det nervepirrende gruppespil, som sønderjyderne bliver en del af efter landsholdspausen.

Glen Riddersholm kan trods nederlaget øjne overlevelse. Foto: Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Tre point har SønderjyskE op til AGF og AC Horsens på den rigtige side af stregen, mens Vejle er spillet bagud med otte point. Dermed ser det ud til, at Sønderjyske kan kigge opad i tabellen og fokusere på helt at undgå nedrykningskampene senere på foråret.

- Man skal aldrig afskrive nogen i Superligaen, og Vejle vil da kæmpe med alt, hvad de har. Men jeg ser gode muligheder for minimum at holde fast i tredjepladsen og undgå kampen om direkte nedrykning.

- Vi skal ud og jage, for vi stirrer stadig direkte ind i kampen for at overleve. Men vi er bedre stillet end for tre runder siden, hvor alle havde afskrevet os. Nu skal vi hente tre point på enten AGF eller Horsens, og det blive en svær opgave, men den er langt fra umulig, lød det fra Glen Riddersholm.

FCM fik igen tre point til guldsamlingen. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

'Ikke skyggen af straffe'

I FCM-lejren var det 'business as usual'. Tre point til trods for, at man aldrig rigtig foldede sig ud mod SønderjyskE.

- Det blev lidt et bombardement til slut, fordi de satsede alt. Men jeg synes nu, vi skulle have lukket kampen noget tidligere. Vi var klart det bedste mandskab, sagde Erik Sviatchenko, der ikke var enig i sønderjydernes brok over dommeren.

- Der var ikke skyggen af straffespark. Det var helt tilfældigt, bolden rammer Joel Anderssons arm. Jeg synes, Jens Maae havde helt styr på det i dag, sagde Erik Sviatchenko, der hellere ville tale om den tilspidsede guldkamp.

- Det bliver et sindssygt spændende slutspil, og det er jo oplagt, at kampene mod FCK bliver afgørende. Men det er slet ikke givet hverken vi eller de bare rydder bordet i de øvrige kampe. Jeg tror først, det bliver afgjort til aller sidst.

