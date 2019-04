Irriteret Riddersholm: Det var miserabelt

SønderjyskE leverede en mildt sagt ringe indsats i Nørreskoven, da Haderslev-tropperne med træner Glen Riddersholm i spidsen skulle forsøge at revanchere et nederlag i forårspremieren til netop Vejle og samtidig holde snor i Horsens og ikke mindst AGF på de øverste placeringer i Pulje 1.

Men et sprudlende Vejle-mandskab med en brandvarm Finnbogason ville det anderledes.

Som kampen skred frem stod det hurtigt klart for alle på Vejle Stadion, at SønderjyskE stod til en gedigen omgang øretæver på grønsværen.

Superliga-bundproppen bankende et modløst SønderjyskE-mandskab med hele 4-1. Og det var selvsagt en skuffet og frustreret SønderjyskE-træner, der mødte pressen efter det store nederlag:

- Selv om jeg ofte kan finde positive ting at trække frem, så er det virkelig svært i dag. Det var en kollektiv nedsmeltning og helt klart en miserabel præstation. Det kunne vi ikke være bekendt, indledte Glen Riddersholm.

- Det var langt fra det, vi havde sat næsen op efter. Og rigtig langt fra det, vi havde indstillet os på. Vi havde håbet på at være et kompakt og godt organiseret mandskab.

Umodent

- Men det første mål gjorde, at vi slet ikke var i stand til at holde sammen på tingene. Vi optrådte ekstremt individuelt og umodent, og vi indkasserede mål, som slet ikke burde være muligt på det her niveau. Det var en sort søndag i Vejle, lød det fra SønderjyskE-træneren.

Det var fjerde nederlag i træk på udebane for Haderslev-klubben, der samtidig tabte et vigtigt skridt i kampen i Pulje 1 om direkte overlevelse i Superligaen.

- Vi har helt tydeligt italesat fra det ét, at det handler om overlevelse og eksistens i Superligaen. Og vi leverede bare ikke i dag, som vi skulle, siger Glen Riddersholm.

- Men vi skal være bedre til at kontrollere vores følelser - der har vi udfordringer i SønderjyskE. Der er for mange spillere, som har svært ved at fokusere på de ting, man kan gøre noget ved. De bruger for mange ressourcer på modgang. Vi må erkende, vi ikke spiller disciplineret nok.

SønderjyskE fik læst og påskrevet i Vejle søndag. Foto: Ernst van Norde

- Og det er et tilbagevendende tema, som vi har snakket om, siden turneringen gik i gang igen efter vinterpausen.

- I dag ligger vi os fladt ned. Ingen undskyldninger og ingen dårlige forklaringer. Vi leverer en virkelig dårlig kamp, men jeg er helt sikker på, at vi nok skal vende skuden og komme tilbage igen i de kommende kampe, sagde han.

SønderjyskE-backen Stefan Gartenmann var skurken med fejlafleveringen ved Vejles første kasse og han var også tydeligt en ærgerlig mand efter 4-1-nederlaget:

- Det var håbløst. Vi investerer ikke nok, holder ikke vores aftaler og er ikke aggressive nok. Vi haltede bare efter på samtlige parametre.

- Det er hårdt at stå tilbage, når man ikke kan kigge sig selv i spejlet efter sådan en kamp. Nu skal vi hjem og se hinanden i øjnene og hive op i os selv og bare komme videre.

- Hvis vi kigger isoleret på kampen, så manglede der noget mentalt. Men jeg er sikker på, vi nok skal komme ovenpå igen i næste trods et ordentligt gok i nøden.

Se også: Ydmygelse af SønderjyskE: Vejle amok i storsejr

Se også: Silkeborg udnytter Viborg-bommert og snupper førsteplads

Se også: Ny træner dropper Simon Kjær igen