- Jeg er den eneste, der har taget kampen op med Ståle

HADERSLEV (Ekstra Bladet): - Jeg bor lige derovre bag træerne. Jeg kan gå på arbejde, det er fantastisk!

Glen Riddersholm er blevet sønderjyde. Nå ja… Han er i hvert fald flyttet ind i en lejet villa på Christiansfeldvej i Haderslev, og det markerede han forleden i en Facebook-opdatering, en hyldest til Ikast og tak for 24 år plus et foto af bil med tilhørende trailer lejet hos Shell på Aarøsund Landevej.

Når Glen flytter, så lejer han selv en trailer…

- Det gør han nemlig, fordi han både er vestjyde og midtjyde, og der sidder pengene godt i pungen, og man bruger ikke flyttemænd, hvis man selv kan gøre sliddet. Det er kun via hårdt arbejde, man opnår succes her i livet. Der er INGEN genveje. Heller ikke når man flytter.

Den 47-årige cheftræner griner.

- Jeg er jo et sted i mit liv, hvor jeg har voksne børn. Min datter er flyttet til Aarhus og er i lære, og sønnen er lige blevet student. På den måde har det været naturligt for mig – i og med jeg har tre år tilbage af kontrakten – at komme tæt på, så jeg kan udnytte tiden optimalt i stedet for at sidde i en bil tidlig morgen og sen aften.

- Det giver større frihed og et tættere forhold til byen og klubben, og det har altid været vigtigt at integrere mig fuldt ud de steder, jeg arbejder. Jeg fik nøglen til huset 1. april, og så har jeg løbende flyttet ting, og vi har haft nogle enkelte overnatninger hernede. Vi skulle lige have knægtens studenterhue overstået, så forleden kørte vi det sidste læs. Nu bor vi derovre fast, siger han og peger over bag træerne ved Gymnasiestien.

Ren praktik – eller sender du også et signal?

- Det er da et tydeligt signal om, at når jeg går ind i et projekt, så gør jeg det 100 procent. Jeg er jo en projekttræner forstået på den måde, at jeg elsker det her med at komme ind i en klub og bygge tingene op og bringe dem fra et sted til et andet. Jeg kan godt li’ at arbejde med at etablere en bæredygtig kultur. Det er det, jeg brænder for.

Hvad mener du med bæredygtig kultur?

- At vi den dag, vi lykkes med at skabe gode resultater, ikke kun bygger dem på tilfældigheder eller en sæson, hvor alle marginaler falder ud til vores side. Men hvor man kan gentage sine præstationer gennem flere år med en vis bund og kvalitet i filosofi og spillestil, og alle i klubben kan mærke den måde, vi tager nye skridt på. Der skal tages mange skridt, før vi er der, hvor vi kan præstere over vores eget budget.

Glen Riddersholm vil flytte SønderjyskE - som han har flyttet sig selv og de tre spillere, han kendte i forvejen fra Herning og Ikast. Foto: Anders Brohus

Hvis folk siger, dette job er et trin ned ad stigen, hvad siger Glen Riddersholm så?

- Så siger han, at jeg er fodboldtræner, fordi det er min passion. Jeg lever og ånder for projekter og steder, hvor der er en god plan og filosofi, hvor jeg er omgivet af mennesker, der brænder for klubben og logoet, og det har jeg fundet her i SønderjyskE.

- Dem, der siger, det er et skridt ned, er dem, der siger, jeg har vundet guld. Jeg kan godt li’ den her form for arbejde. Det er der, hvor jeg tror, jeg har fundet min plads. Det betyder ikke, at jeg ikke har store ambitioner for SønderjyskE, og det betyder ikke, at jeg ikke tror, jeg i fremtiden kan vinde guld igen - for det kan jeg godt, siger manden, der ikke bare har flyttet sig selv.

Han vil også flytte klubben.

- Jeg har brug for SønderjyskE – og de har brug for mig!

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jeg er den eneste, der har taget kampen op mod Ståle

Ståle Solbakken og Glen Riddersholm i næsten ens pokalfinale-snit i Parken. Foto: Lars Poulsen

Diskussioner, drillerier, skænderier… Ståle Solbakken og Glen Riddersholm har ofte krydset klinger, men…

Tror du, du er i en position nu, hvor Ståle overhovedet gider drille dig?

- Jeg tror, Ståle og jeg har et meget respektfuldt og kollegialt forhold, og så længe, VI er, hvor vi er, og DE der, hvor de er, så er der ikke brug for at drille hinanden, siger han.

- Det var der heller ikke i en del år i det midtjyske. Man skal først drille hinanden, når man har noget vægt bag ordene, og der kender vi her i SønderjyskE godt vores plads i hierarkiet. Vi har brug for ydmyghed og hårdt arbejde, vi skal ikke stikke næsen frem og ytre os i offentligheden. Vi skal bruge alle ressourcer på os selv.

Kommer du ikke til at savne den hype, du kender fra FCM og AGF?

- Jeg er ikke en fodboldtræner, der som sådan opsøger den. Men når du står og vil spise kirsebær med de store, kan man heller ikke lægge sig ned. Man må tage kampen op, og det er jeg måske den eneste træner i Danmark, der har gjort i forhold til FCK og Ståle. Jeg tror, de var gladest for, at jeg stoppede – ikke dem i FC Midtjylland.

Det ligner ikke altid 'Vild med dans', når Ståle Solbakken og Glen Riddersholm takker for kampen. Foto: Lars Poulsen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Glen samler FC Midtjylland i Sønderjylland

Patrick Banggaard, Rilwan Hassan og Mads Albæk er samlet igen - men denne gang i Haderslev, hvor trioen fra start er implementeret i startformationen. Foto: Anders Brohus

Patrick Banggaard, 25, Mads Albæk, 29, Rilwan Hassan, 28. Glen Riddersholm er blevet forenet med tre spillere, han har indgående kendskab til fra tiden i FC Midtjylland. En profil til hver kæde, erfarne spillere direkte til startopstillingen.

- Vi har sagt farvel til fem spillere og goddag til fem andre på klassisk, sønderjysk maner. Det er spillere, der har prøvet noget på et højere niveau og har vundet guld. De kan flytte dagligdagen og den mentalitetsændring, der skal til, hvis vi skal række ud efter noget større end det, vores budget er til. Og så er det samtidig spillere, der var transferfri. Det er godt gået af Hans Jørgen Haysen.

- Det har nok ikke været en udpræget ulempe for os, at de i forhold til spillestil synes, vi er attraktive samtidig med, at det ikke er et skridt ned ad karrierestigen. De kender mig og ved, jeg har store ambitioner både i hverdagen og i et fremtidsperspektiv. Det passede perfekt, siger Glen Riddersholm.

- Vi skal stille langt større krav til hinanden. Samtidig har vi sænket gennemsnitsalderen med spillere i deres bedste fodboldalder, og de har stadig mulighed for at række ud efter udlandet senere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nævn fem attraktioner, turister skal se i Haderslev

Haderslev Kaserne står der stadig nede for enden af bakken. Her er der højtidelige kransenedlæggelse i anledning af 75-året for besættelsen i 1940. Foto: Ida Munch/Ritzau Scanpix

- Man skal se fodboldholdet, for det kommer til at spille attraktiv fodbold. Så skal man tage ud til nogle af de små byer, som har fantastisk lækre strande og små cafeer, der rækker ud til mere end provinsens folk. Æh… Så har vi unikke gamle bygninger her i byen, og man kan gå en fantastisk tur. Samtidig er byen smuk, fordi det er kuperet landskab, der er vand, søer – og så synes jeg bare, der er hjertevarme hernede. Og de sønderjyske ringriderpølser er sindssygt gode…

Men de er jo smuglere og banditter alle sammen…

- Hahal. Jeg vil sige det sådan, at der er mange af mine venner oppe nordpå, der spørger, om jeg ikke lige kan tage noget med over grænsen. Jeg har ikke været der endnu. Men mon ikke den tid kommer.

Så du aner ikke, hvad Nutella står i nede hos Mutter Poetzsch lige nu?

- Narj, jeg handler jo mest ved Fleggaard eller fakta, som man også kan se på slikket på min rygreklame, ikke. 3,99 euro for 100 gram…