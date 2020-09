Komisk DR-brøler: 'Skylder vist kvajebajer'

Der var en helt anden baggrund i TV Avisen, end der skulle have været

Nok er det ikke hver dag, SønderjyskE tager scenen i hovednyhederne i bedste sendetid, men når de så gør, så bliver de præsenteret som .... Randers FC.

I TV Avisen tirsdag aften kunne seerne høre om de nye amerikanske ejere, der har overtaget Superliga-klubben, men de fik ikke sønderjyder at se i baggrunden i studiet, for her var det nemlig det randrusianske mandskab, der tonede frem bag den fodboldglade vært Kåre Qvist.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, der selv er fra Haderslev, spørger Qvist, hvordan det kunne lade sig gøre at få byttet sådan rundt.

- Hvordan i alle verdens riger at Randrusianske heste er galoperet ind i bagskærmen er mig en gåde. Heldigvis ved alle det ikke kan være mit valg. Jeg havde valgt Zumas saksespark, skriver tv-værten tilbage.

Det skal her nævnes, at Qvist er stor fan af FC København.

