Linjedommer fik en fiber: Stormskade startede festen

HADERSLEV (Ekstra Bladet): Slagregn og bidende vind på frysepunktet.

Vejret leverede sin egen lille skræmmekampagne til forårspremieren i Haderslev, men aktørerne på banen gav kun i kampens start de fremmødte 2800 tilskuere grund til at fortryde, at de havde bevæget sig ud i det fri.

Sønderjyske slog FC Nordsjælland 2-1 efter et comeback, der havde alle de klassiske sønderjyske dyder over sig.

Inden det kom så vidt skulle underholdningen lige sparkes i gang fra lidt uventet kant.

Kampen måtte nemlig udsættes omkring ti minutter midt i første halvleg grundet kampens dommerkvartet,

En heftig spurt langs den ene sidelinje var åbenbart mere, end manden med flaget kunne klare. Dommerassistent Casper Kristensen fik en forstrækning i sit ene lår og måtte opgive at forsætte.

Spillerne blev sendt i kabinen, mens fjerdedommer Aydin Uslu i al hast måtte starte sin opvarmning.

Den uventede timeout var det, som opgøret havde brug for.

Fødselsdagsbarnet Kees Luijckx tog hul på løjerne, da han huggede til fra en position midt på egen banehalvdel. Kuglen blev båret af den hårde vind ned mod Alex Runar Runarsson i FCN-målet, og han måtte til sidst kaste sig desperat, men forgæves for at nå bolden, der dog lige akkurat fløj forbi stolpen.

Kees Luijckx har for vane at score mod FC Norddsjælland ... men karrierens mest mindeværdige mål blev det ikke til her.

I stedet snuppede gæsterne fra Farum føringen lige før pausen, da hjemmeholdet smed bolden væk i fremdrift.

Mikkel Damsgaard sendte bolden ind foran mål, hvor Mathias Rasmussen havde et helt åbent mål at score i, da Jeppe Simonsen desperat kastede sig ned for at hindre målet - men scorede selvmål i bestræbelserne.

Det virkede skæbnesvangert for Sønderjyske, der havde haft god gavn af at have den hårde vind i ryggen gennem de første 55 minutter, som det blev til grundet dommerskaden.

Sideskiftet gav imidlertid ikke de rappe gæster den ventede fordel - og så slog Kees Luijckx til.

En uopmærksom Benjamin Hansen var ikke årvågen nok, og så kunne hollænderen score karrierens fjerde mål mod FCN.

Det gav Sønderjyske mod på sagerne, og ti minutter senere var kampen vendt på hovedet, da Niki Zimlling efter et indkast sendte bolden ind i FCN-feltet, hvor Benjamin Hansen atter så skidt ud, da Christian 'Greko' Jakobsen kunne hugge 2-1 ind.

FC Nordsjælland var lammede og kom kun i små sekvenser i nærheden af et comeback.

I stedet burde den kommende Brøndby-spiller Mikael Uhre i flere omgange have sikret sejren endegyldigt, men skarpheden manglede.

I sidste ende blev det ikke betydningsfuldt.

Se også: FCK-stjerne jubler over drømmestart: Men her skal han blive bedre

Se også: Afløser sænker AaB i målfest

Se også: Stopper det aldrig? FCM kan sælge endnu en profil

Se også: Optrådte for AGF og United - nu er han død

Superliga-klar: Her er transfervinduets vindere og tabere