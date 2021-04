Nedrykning spøger: - Jeg er dybt bekymret

Glen Riddersholm frygter, at Sønderjyske er så ramt på selvtilliden, at man bliver fedtet ind i nedrykningskampen

AALBORG (Ekstra Bladet): Syv point i de seneste 12 Superliga-kampe har bragt Sønderjyske alvorligt i fedtefadet.

Efter kollapset i Aalborg stirrer sønderjyderne nu stift mod nedrykningsstregen, selv om syvendepladsen stadig er inden for rækkevidde.

- Vi har været meget realistiske omkring risikoen for at blive blandet ind i nedrykningskampen lige siden vi tabte hjemme til Lyngby 1. marts. Vi er ramt på selvtilliden. Bare se på kampen her mod AaB. Da de scorede til 2-1, så satte vi intet sammen af kvalitet. Vi mangler i høj grad tro på os selv, lød det fra Glen Riddersholm, der ikke lagde skjul på, at han er bekymret for de kommende kampe i et nervepirrende forår.

- Ja, selvfølgelig er jeg bekymret. Det siger jeg selv, når man kigger på vores pointhøst på det seneste. Ud fra kampen mod AaB, så er jeg bekymret over, at vi er så voldsomt uskarpe foran mål, og at vi giver så nemme scoringer imod.

- Det er en underlig fornemmelse, for jeg kneb mig i armen, da vi kom bagud 1-2. Der burde vi have været foran med to-tre mål. Men derfra er vi heldige med at slippe herfra med et nederlag på et mål, så for at svare på dit spørgsmål igen, så er jeg bekymret for vores tilstand, lød det fra en bundærlig Glen Riddersholm.

Pierre Kanstrup og Sønderjyske er efter nederlaget mod AaB blandet ind i Superligaens nedrykningskamp. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Som et symbol på den sønderjyske nedtur stod Pierre Kanstrup.

Forsvarsspilleren lavede klodset det selvmål, som gav AaB føringen. Dermed udbyggede Kanstrup sin føring i den triste konkurrence om at have scoret flest selvmål (seks, red.) i Superligaen.

- Det er ikke noget, jeg bruger krudt på at tænke over, men jeg er selvfølgelig træt af det selvmål, jeg scorede i dag (mandag, red.). Der foregik en masse i feltet, og så ramte bolden mug i ryggen og gik ind. Det var sort uheld, lød det fra Pierre Kanstrup, der ligesom sin cheftræner holder nøje øje med, hvordan det går Lyngby-Vejle tirsdag aften.

- Vi ligger, hvor vi gør, og der kommer andre hold buldrende med høj fart. Det må vi forholde os til. Vi vinder for lidt, så jeg kan ikke stå her og sige mig fri for nedrykning, men det er ikke fordi, jeg ryster i bukserne. Jeg vil hellere være i vores støvler end i Lyngbys og Vejles.

Sønderjyske får muligheden for at rejse sig hjemme mod Horsens 11. april.

