Ny handel i Superligaen: 'Han er klart vores førstevalg'

Superligaklubben SønderjyskE gik mandag aften ud og teasede en ny signing på de sociale medier.

På billedet kunne man kun se en hånd, der var i gang med at skrive under på en kontrakt, og nu har klubben så løftet sløret for, hvem det nye indkøb er.

SønderjyskE kan således offentliggøre, at man henter 20-årige Alexander Bah i HB Køge fra 1. division på en femårig-kontrakt frem til 2023.

- Det er en spiller, vi har fulgt rigtig længe. Vi ville gerne gøre noget i offensiven, og nu får vi en spiller til kantpositionen, men han kan også spille angriber, og han har klart været vores førstevalg, så det er dejligt, at han nu bliver SønderjyskE-spiller.

- Han er en powerspiller og en tovejs-spiller. Han har masser af løb, masser af ærgerrighed og masser af gå på mod i sit spil. Han har det udtryk, som vi også gerne vil have i vores kampe, siger Haysen, der har store forventninger til den unge spiller.

- Han er kun 20 år, men han har allerede rigtig mange divisionskampe og også U-landskampe, så det er en spændende spiller, der kan gå endnu mere frem i et setup som vores, fortæller sportschef Hans Jørgen Haysen til klubbens hjemmeside.

Om skiftet til SønderjyskE siger hovedpersonen selv:

- Jeg har en rigtig god mavefornemmelse. Jeg er rigtig glad for at have skrevet med SønderjyskE. Jeg er sikker på, det er et godt match, så det glæder jeg mig til.

- SønderjyskE har vist interesse i rigtig lang tid, og jeg har hele tiden tænkt, at det vil være et rigtig godt match. Spillestilen passer godt til mig, og derfor blev det SønderjyskE, udtaler offensivspilleren, der får nummer 9.

Alexander Bah kom til HB Køge fra Næsby i 2016, hvor han siden har spillet 65 kampe og scoret 9 mål.

Se også: Travl transferafslutning: Store handler på vej i United

Se også: Gør Rosenborg dårligere: Bendtner skal væk nu

Se også: Bombe under kæmpehandel: Stjerne misser drømmeskifte