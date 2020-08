Officielt: Sønderjyske præsenterer tidligere Brøndby-spiller

Sønderjyske har på det seneste haft den 19-årige offensivspiller Roni Arabaci på prøvetræning, og det har han gjort så godt, at han er blevet belønnet med en kontrakt, som kommer til at vare frem til årsskiftet.

Det skriver Sønderjyske på klubbens officielle hjemmeside.

Den nye spiller i Haderslev-klubben har en lang fortid i Brøndby, hvor han tidligere har vist sin målfarlighed frem i U19 Ligaen. Det er noget, som sportschef Hans Jørgen Haysen ser frem til at opleve.

- Han har gjort et meget positivt indtryk under prøvetræningen, hvor han har imponeret med sin aggressivitet og pågåenhed, og han kan bidrage på flere positioner i offensiven, siger han og fortsætter:

- Det første indtryk har været godt, og med den nye aftale får både han og vi chancen for at se hinanden yderligere an i løbet af efterårssæsonen, lyder det fra Hans Jørgen Haysen.

Roni Arabacis tid i Brøndby begyndte allerede som fire-årig, men nu kommer det til at handle om at klare sig i Sønderjylland, hvor man blandt andet skal prøve kræfter med Europa League-kvalifikationen i denne sæson efter klubbens pokaltriumf i den seneste sæson.

- Jeg ser det som en god mulighed for at vise, hvem jeg er, og hvad jeg kan bidrage med. Jeg glæder mig rigtig meget til at spille for SønderjyskE, og forhåbentligt kommer jeg også til at vise mine offensive kvaliteter frem i Superligaen, siger Roni Arabaci.

Arabaci kommer til at spille med nummer 17.

