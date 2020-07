På vej til Superligaen

De har sagt farvel til Sebastian Mielitz, og derfor er Haderslev-klubben SønderjyskE i gang med at lede efter en ny keeper.

Og den søgen er tæt på at være forbi, erfarer tipsbladet.dk.

Ifølge tipsbladet.dk's oplysninger er SønderjyskE tæt på at hente den 28-årige australske målmand Lawrence Thomas fra Melbourne Victory. Tipsbladet.dk forstår, at der fortsat mangler at falde lidt detaljer på plads, men det forventes der snart at komme styr på.

I SønderjyskE skal Lawrence Thomas kæmpe med Nikola Mirkovic om spilletid i målet, og keeperen kan i den kommende sæson se frem til europæisk fodbold, for SønderjyskE indtræder i Europa League-kvalifikationens tredje runde, efter man vandt Sydbank Pokalen med en finalesejr på 2-0 over AaB.

Målmanden spillede sammen med Jakob Poulsen i denne sæson, og mon ikke den tidligere FC Midtjylland-spiller er blevet taget med på råd af sin tidligere cheftræner i Midtjylland Glen Riddersholm, der nu er i spidsen for SønderjyskE.

Keeperen bekræfter i et interview med Fox Sports i Australien, at han forlader klubben, og at pilen peger på et skifte til Danmark.

- Jeg er spændt, men samtidig er jeg også ked af at smutte fra det, der er hjem for mig.

- Jeg har været i klubben i ni år, og jeg vil altid have den i mit hjerte.

- Det er en ny udfordring, jeg har ledt efter, og jeg vil gerne kunne kigge mig selv i spejlet, når min karriere er forbi, og sige, at jeg pressede mig selv til at spille på det højest mulige niveau, siger Lawrence Thomas til Fox Sports.

Målmanden står uden kontrakt og har spillet for Melbourne Victory i otte år. Det blev til i alt 151 kampe for klubben. Han har en kort fortid i Sheffield United i England.

SønderjyskE sluttede sæsonen som nummer 10 i Superligaen.

