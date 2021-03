Rasende Glen så rødt: - Undskyld!

Glen Riddersholm beklager, han gik over stregen og fik rødt kort - han var dog ikke færdig med at kritisere dommerteamet efter nederlaget mod AaB

På den ene side var Glen Riddersholm brødebetynget efter Sønderjyskes sene 0-1 nederlag i Aalborg. På den anden var han stadig edderspændt rasende.

Sønderjyske-chefen havde, inden han mødte pressen, undskyldt over for sit hold, fordi han fik direkte rødt kort i forbindelse med kampens højdramatiske afslutning, hvor AaB fik tilkendt et straffespark efter VAR-gennemsyn.

Udvisningen kommer med al sandsynlighed til at koste Glen Riddersholm to dage i skammekrogen. De sidste to afgørende grundspilskampe.

- Jeg lavede en fejl. Det kan jeg kun undskylde. Det har jeg lige gjort over for spillertruppen. Det var dybt uprofessionelt af mig, og det skal jeg tage ved lære af, lød det fra Glen Riddersholm, der væltede fjerdedommerens bord nede ved det tekniske felt i slutminutterne.

- Jeg stødte hårdt ind i bordet, og så væltede det. Fjerdedommeren havde ikke set det, så det var smart gjort af dem, der fik visket ham det i øret. Han så i hvert fald ikke situationen selv, forklarede Glen Riddersholm.

Sønderjyske-træneren følte sig i det hele taget bortdømt flere gange mandag aften i Aalborg.

- Jakob Ahlmann løb ud i det tekniske felt med en håndfuld minutter igen, og det koster normalt et gult kort. Han havde et i forvejen, og det kunne have tippet tingene til vores fordel at spille 10 mod 11. Fjerdedommeren meldte det ind til dommeren, der så konstaterede, at ’det dømmer vi ikke for i dag’.

- Det ærgrer mig da, at der ikke blev dømt efter reglerne.

Hvordan stiller det Sønderjyske, at du sandsynligvis er i karantæne de næste to kampe?

- Vi har en fantastisk dygtig stab, så det er ikke problemet.

Der var også lidt polemik om, hvor vidt der var lagt tid nok til i sidste ende. Hvad tænker du om det?

- Jeg var jo blevet bortvist fra banen, så det har jeg ikke overblik over, men jeg kunne da forestille mig, at der heller ikke var styr på det.

Hvordan forholder du dig så til det straffespark, Jeppe Simonsen begår?

- Jeppe giver dommeren anledning til at kunne dømme straffe ved at have benet højt oppe. Men sådan som jeg har lært fodboldloven, så er det ham, der stikker hovedet frem, der er skyld i faren, når nu Jeppe nåede først på bolden.

- Jeg synes bare, det er drønærgerligt, at vi igen-igen skal stå og diskutere VAR efter en vigtig fodboldkamp.

