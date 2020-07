Reddet: Nu trækkes de ud

SønderjyskE fulgte pokaltriumf op med at forlænge opholdet i den bedste række

Nu kan pokalvinderne fra SønderjyskE efter tre vilde døgn tillade sig at feste.

Onsdagens pokaltriumf blev lørdag aften fulgt op med overlevelse i den bedste række.

Efter en enkelt sejrsøl ovenpå klubbens første pokaltriumf var hjemmeholdets spillere i hvert fald klar i øverste etage, da superligatilværelsen skulle forlænges.

Overlevelsen blev kørt hjem med et 1-1 resultat mod OB.

Efter onsdagens kamp mod Lyngby kan pokalheltene gå på sommerferie to en halv uge før hovedparten af de øvrige superligaspillere.

Umiddelbart vil den tidlige ferie koste en million kroner i TV-penge, da SønderjyskE 'straffes' med at blive indplaceret som nr. 10, når den tredje og sidste position skal uddeles ved sæsonafslutningen.

Årsagen er, at sønderjyderne med pokalsejren over AaB allerede er klar til Europa League, og dermed er ude af kampen om den sidste danske plads i Europa League.

Så Horsens eller Randers fra den anden gruppe vil gå direkte til gruppefinalen, hvor vinderen skal på besøg hos den kommende bronzevinder.

Efter at have fået en hjælpende hånd tidligere på dagen fra nedrykkerne Silkeborg kunne SønderjyskE selv gøre arbejdet ved ikke at tabe til OB.

Omvendt ville fynboernes gruppesejr, som vil blive belønnet med en million kroner ikke komme i fare.

Efter at Alexandefr Bah havde bragt SønderjyskE foran med 1-0 efter klumpspil, kunne Mikkel Hyllegaard tre minutter senere udligne, da Sebastian Mielitz kun halvklarede, og bolden trillede over stregen under skarp overvågning fra en anden OB'er Sander Svendsen.

Den travleste mand i Haderslev var dommer Jakob Sundberg, som strøede om sig med advarsler.

Det blev til i alt otte plus det sædvanlige gule kort til 'Guld Glen' eller rettere 'Gule Glen'.

To af dem tilfaldt OB'erne, Ryan Laursen og Issam Jebali, der sørgede for at se gult, så de kan afsone deres karantæne mod Silkeborg.

Dermed vil ingen af dem have truslen om karantæne hængende over hovedet mod enten Horsens eller Randers.

