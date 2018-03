Rødt kort - men nyt selvmål koster dyrt

HADERSLEV (Ekstra Bladet): Et nyt selvmål – sæsonens tredje – af anfører Thomas Sørensen blev skæbnesvangert for Lyngby. Det betød nemlig 1-0-nederlag til SønderjyskE efter en dyst, hvor tågen gennem hele kampen lå tungt over Sydbank Park, og hvor hjemmeholdet måtte spille de sidste 20 minutter med 10 mand, fordi Marcel Rømer fik rødt som følge af to gule kort.

Sørensen var uheldig efter en halv times spil, da han forsøgte at blokere et indlæg fra Simon Kroon, der opererede på baglinien i højre side, men ramte bolden så uheldigt, at den sejlede ind bag den ellers stærkt spillende, men i dette tilfælde sagesløse Oskar Snorre i Lyngby-målet.

Anføreren var i samme triste rolle i sidste uge i hjemmekampen mod Hobro, hvor gæsternes vej til en 3-0-sejr blev åbnet gennem et selvmål af anføreren, mens tredje gang skal skrives tilbage til efteråret, da Lyngby løb ind i et knusende 5-1-nederlag i Parken mod FCK.

SønderjyskE slog formsvage Lyngby. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Men selv om gæsterne altså fik overtalsfordel til sidst og var meget tæt på udligning på et kanonskud fra Mathias Hebo Rasmussen, der prellede af på overliggeren, ligesom holdet havde andre nærgående forsøg, som blev stoppet af en velspillende målmand Sebastian Mielitz, endte det altså med, at den hårdt prøvede klub måtte forlade banen uden sejr for 13. kamp i træk.

Fastslås skal dog også, at SønderjyskE bør og efter Rømers udvisning havde flere gode chancer for at udbygge sejren, men ikke mindst Christian Greko Jakobsen – den ene gang i helt fri position - var en stor misbruger.

Hjemmeholdet satte sig fra start på kampen og spillede sig frem til flere udmærkede afslutninger. Første farlige forsøg kom også fra Greko, der dog måtte se en sprællende Oskar Snorre i Lyngby-målet redde et hovedstødsforsøg.

Siden var Snorre også snarrådig, da Michael Uhre blev spillet fri midt i feltet. Den unge gæste-keeper var hurtigt ude og fik blokeret forsøget på et skud.

Rasmus Vinderslev var også på færde et par gange, mens det var mere sporadisk i den anden ende af banen.

Bedste mulighed fik Jeppe Kjær 10 minutter før pausen. Den lille angriber lavede et smart træk inde i feltet og kom fri til skud, men det var med venstrebenet, og afslutningen endte som noget forkølet trilleri.

Efter pausen var Lyngby fra start meget mere med spillemæssigt, mens hjemmeholdet lurede på den omstilling, der kunne give et kontramål. Mulighederne kom, men yderligere scoringer udeblev altså.

Er den virkelig til rødt? SønderjyskE-profil forstår ingenting af udvisning - se episoden her:



