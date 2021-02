Smækker kæmpe prisskilt på stjernen

Malmö FF bejler til Haji Wright, men SønderjyskE forsøger at skræmme interesserede væk

SønderjyskEs nye amerikanske ejere står foran den næste syretest på transfermarkedet.

Malmö FF har nemlig ifølge flere svenske medier udset sig Haji Wright som angriberen, der skal banke holdet mod et nyt mesterskab.

Amerikaneren imponerede fra første færd i SønderjyskE, hvor han i sin debut afgjorde sagerne mod FC Midtjylland i en duel, hvor han afviste Erik Sviatchenko.

Han deler topscorerværdigheden i SønderjyskE med Anders K. Jacobsen, og med blot 22 år på bagen så har han en attraktiv alder.

Malmö FF vil have Haji Wright. Foto: Ernst van Norde

Ifølge Ekstra Bladets informationer har Malmö FF's interesse endnu ikke udmøntet sig i et tilbud, og spørgsmålet er også, om det kommer så vidt.

SønderjyskE er nemlig fast besluttede på, at Haji Wright ikke skal videre, med mindre buddet kommer op i en klasse, som placerer klubben på et nyt niveau som sælgende klub.

I den henseende bliver salget af Alexander Bah brugt som sigtelinje. Slavia Prag betalte 15 mio. kr. plus bonusser for Bah, og SønderjyskE har meddelt Malmö FF, at snak om en overgang starter ved det dobbelte - 30 mio. kr.

Den pris er for høj for svenskerne, som tingene står nu, og det forventes derfor, at svenskerne snart trækker følehornene til sig