SønderjyskE-chef om angribersalg: Først tryg når alt er på plads

Den amerikanske angriber Haji Wright ser ud til at fortsætte karrieren i tyrkiske Antalyaspor, som henter Wright i superligaklubben Sønderjyske.

Sønderjyske har endnu ikke bekræftet handlen, men ikke desto mindre er Haji Wright allerede præsenteret i Antalyaspor, hvor han sågar scorede søndag i en træningskamp.

Direktør i Sønderjyske Jonas Lygaard understreger, at handlen endnu ikke er lukket, og han vil ikke betragte den som endegyldig, før de sidste detaljer er på plads.

- Den er ikke lukket endnu, men er heller ikke langt fra, og jeg vil da tro, at vi har en konklusion inden for de næste 24 til 48 timer, siger Lygaard.

- Er der nogen grund til at frygte, at salget ikke går igennem?

- Man skal aldrig sige aldrig, og vi lever jo i en verden, hvor der sker sjove ting rundt omkring.

- Der er nogen, man er mere tryg ved end andre, og jeg vil da ikke sige, at jeg er tryg ved det her, før det er afsluttet, men jeg forventer stadig, at handlen går igennem.

Sønderjyske har endnu ikke gennemført det ventede salg af Haji Wright til tyrkisk fodbold. (Arkivfoto) Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

At den 23-årige angriber allerede har været i kamp for den tyrkiske klub, inden skiftet er helt på plads, er ikke noget, der bekymrer Jonas Lygaard.

Han håber dog, at der snart kan sættes et endegyldigt punktum i handlen.

- At den tyrkiske klub vælger, at han skal spille, før handlen er på plads, er ikke vores beslutning, og der er ikke noget, der har ændret sig fra vores side.

- Jeg bruger slet ikke tid på det lige nu, for vi har en masse andre ting, som er meget mere interessante for os at fokusere på.

- Men vi forventer, at den snart bliver lukket, så vi alle kan komme videre. Selvfølgelig vil vi gerne have en konklusion, både over for os selv og vores fans, så vi kan melde klart ud.

Sønderjyske har sikret sig forstærkning til offensiven i form af islandske Kristofer Kristinsson, men der kan være mere nyt på vej til det sønderjyske angreb, forklarer Jonas Lygaard.

- Kristofer dækker mange forskellige pladser i offensiven og fik en flot debut mod Vejle, men vi kan stadig være på markedet efter en angriber mere, siger Sønderjyske-direktøren.