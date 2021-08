Sønderjyske er få dage fra ny offensivspiller

Sønderjyske har længe været på udkig efter offensiv forstærkning, og med bare ét mål i sæsonens første fem superligakampe er der kommet mere pres på klubben for at hente nyt blod ind til de forreste geledder.

Angiveligt skulle mindst en ny offensivspiller da også være lige på trapperne, siger direktør Jonas Lygaard.

- Vi har et par kandidater, som vi er tæt på. Det kan blive inden for de næste dage. Nok ikke søndag, men i starten af næste uge.

- Det er det, vi forventer, men det er et fodboldmarked, der bevæger sig hele tiden, så vi kan ikke sætte bestemt deadline på.

- Der er både en klub, en spiller og os, der skal blive enige. Nogle gange tager det lidt ekstra tid at få de enkelte detaljer på plads, men det er klart, at vi arbejder knaldhårdt på det lige nu, siger Sønderjyske-direktøren, som tilføjer, at han godt kunne forestille sig, at klubben henter mere end en forstærkning til angrebet.

Fredag blev endnu en målløs fornøjelse for Sønderjyske, da man på hjemmebane ikke formåede at score eller få point mod topholdet FC Midtjylland. Midtjyderne vandt nemlig trods en tidlig udvisning 2-0.

Det frustrerer sønderjydernes nuværende førsteangriber Anders K. Jacobsen, som endnu ikke har fået prikket hul på bylden denne sæson.

Han tror fortsat på, at han kan være med til at løse problemet, men hilser alligevel en ny kollega velkommen.

- Jeg vil kunne løse det her, men det er ikke kun det, som det handler om, for vi har hele tiden vidst, at der skal nye folk ind.

- Haji Wright spillede hele sidste sæson, og jeg spillede hele sidste sæson, så det skal nok kunne gå, hvis der kommer en ny, siger den 31-årige fynske angriber, som i sidste sæson scorede ti superligamålmål.

Amerikanske Wright, som stod for hele 11 mål og blev Sønderjyske-topscorer i Superligaen, blev den 28. juli udlejet til tyrkiske Antalyaspor og nåede ikke at komme i kamp for det sønderjyske mandskab i denne sæson.