Sønderjyske fyrer cheftræner Michael Boris

Michael Boris er færdig som cheftræner i Superliga-klubben Sønderjyske.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

I stedet skal assistentræner Simon Poulsen i første omgang stå i spidsen for holdet.

Fyringen kommer, dagen efter Sønderjyske tabte hele 0-6 til Silkeborg på hjemmebane.

Ekstra Bladet kunne tidligere mandag fortælle, at tyskeren hang i en tynd tråd i Superliga-jobbet, og allerede mandag eftermiddag har man valgt at tage konsekvensen af en dårlig sæsonstart.

Sønderjyske er næstsidst i Superligaen med ni point i de første 14 kampe.

Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

– Der er hård kamp om pladserne i Superligaen, og vi er derfor nødt til at reagere på, hvor vi ligger, og hvordan vores udvikling har været. Der har været nogle tendenser, der har peget den rigtige vej, men der er desværre også nogle ting, der ikke har fungeret som forventet. Det tager vi nu konsekvensen af, udtaler Sønderjyskes direktør, Jonas Lygaard til hjemmesiden.

– Michael Boris er en dygtig træner og en fantastisk personlighed, men desværre er kvaliteterne ikke blevet forløst her i SønderjyskE. Vi takker ham for tiden i klubben og ønsker ham alt det bedste fremover, fortsætter han.

Den afgåede træner er naturligvis ærgerlig over afskeden med Haderslev.

- Jeg er ærgerlig over, at jeg ikke længere skal stå i spidsen for det projekt, som vi igangsatte i sommer, men jeg kender også fodboldbranchen, og jeg ved, at det kan have konsekvenser, når resultaterne ikke følger med.

- Det har været en spændende og lærerig tid i SønderjyskE, og jeg ønsker klubben alt det bedste, og så vil jeg gerne sige tak til fansene for den opbakning, de har givet mig og holdet, siger Michael Boris.