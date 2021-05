SønderjyskE generobrer Europa-plads

SønderjyskE havde heldet med sig, da klubben torsdag fik alle tre point med hjem fra sit besøg i Horsens.

Haderslev-klubben slog AC Horsens 2-1 i Superligaens næstsidste spillerunde.

Et stort drop fra ACH-målmand Matej Delac blev udslagsgivende og hjalp et SønderjyskE-hold, der ellers havde svært ved at få spillet til at fungere.

Med sejren har SønderjyskE overhalet AaB og generobret syvendepladsen, der giver adgang til kvalifikationen til Conference League næste sæson. Med bare et point ned til nordjyderne kan SønderjyskE nøjes med en uafgjort, når de to hold krydser klinger i sidste runde.

Horsens-nederlaget kom efter en ellers god ACH-stime på fire ubesejrede kampe, men klubben kan bestemt være tilfreds med præstationen, hvor man i store dele af kampen var det bedste hold.

Horsens havde ingen problemer med at skabe chancer, og allerede efter 13 minutter kunne forsvarsspiller og anfører Alexander Ludwig prikke bolden i mål efter et længere pres.

Chancerne blev ved med at komme til Horsens, og spillet flød problemfrit til stor jubel for hjemmepublikummet.

SønderjyskE formåede ikke at skabe de store chancer i første halvleg og spillede generelt i et alt for lavt tempo, som Horsens nemt kunne kontrollere.

Ud af ingenting formåede SønderjyskE imidlertid at udligne i 58. minut ved angriber Haji Wright. Målet kom efter et stort målmandsdrop fra ACH-keeper Matej Delac.

Udligningen gav noget ekstra initiativ til SønderjyskE, og med et kvarter igen scorede SønderjyskEs kantspiller Jeppe Simonsen et flot mål til 2-1, som altså også blev kampens sidste mål.