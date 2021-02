SønderjyskE har hemmelig søsterklub

Amerikansk investor køber Sønderjyske

Sidste uge bød på flere overraskelser for dem, der følger SønderjyskE og Superligaen.

Dels kom det frem, at klubbens ejer, Robert Platek, var ved at opkøbe Spezia fra Serie A.

Men det viste sig også, at SønderjyskE åbenbart allerede havde en søsterklub. I Portugal.

Noget, Tipsbladet har arbejdet på at verificere siden, og nu kan bekræfte.

Flere italienske medier skrev, at Platek allerede var i besiddelse af Casa Pia AC, en lille klub i Portugals næstbedste række. Da tipsbladet.dk kontaktede en række portugisiske kilder, reagerede de med undren. De havde aldrig hørt om amerikaneren i Casa Pia. Siden har vi fået bekræftet oplysningerne fra Italien.

Det samme gælder oplysningerne om, at Platek skulle være tæt på at præsentere købet af Spezia, der er oprykker i Serie A og efter de første 21 runder har seks point ned til Cagliari under stregen.

Tavshed fra SønderjyskE

Foruden Robert Platek går mindst én person igen i SønderjyskE og Casa Pia: Andrew Ramsey, en 28-årig amerikansk talknuser. I Danmark er han ansat som analytiker og nævnes som en af kandidaterne til at overtage jobbet som sportschef efter Hans Jørgen Haysen. I Portugal spiller han angiveligt allerede en rolle, når der skal købes og sælges spillere i Casa Pia.

SønderjyskE kan juble over flere søskende. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Ifølge Der Nordschleswiger var uenigheder mellem Ramsey og Haysen årsagen til, at flere potentielle vintertransfers ikke blev til noget i SønderjyskE. Hvilket igen var en af årsagerne til den uro, der ulmer under overfladen i klubben, hvor den danske og amerikansk del ikke altid ser ens på tingene.

Tipsbladet.dk har henvendt sig til Robert Plateks datter, Amanda Platek, som i forbindelse med købet af SønderjyskE flyttede til Danmark for at være tæt på det, der blev betegnet som et familieforetagende. Hun er ikke vendt tilbage.

Fra SønderjyskEs pressechef, Jacob Ravn, lyder det, at klubben ikke har nogen kommentarer.

Det tyder dog på, at opkøbet af Spezia er tæt på. Italienske medier skriver, at Robert Platek og den nuværende ejer,Gabriele Volpi, skriver under på aftalen onsdag, med mindre der opstår uforudsete komplikationer.

Går købet af Spezia igennem som ventet, vil Serie A-klubben givetvis være over SønderjyskE i det interne Platek-hierarki, vurderer en ekspert her.

SønderjyskEs rigmand jonglerer med 100 milliarder

Indrømmer dansk kortslutning: - Vi laver alle fejl