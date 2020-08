SønderjyskE henter australsk keeper

Tidligere på sommeren takkede målmand Sebastian Mielitz af i SønderjyskE, men nu har Superliga-klubben fra Haderslev fundet en erstatning.

Som tipsbladet.dk kunne fortælle tidligere på ugen, bliver australske Lawrence Thomas ny målmand i SønderjyskE. Han kommer til klubben fra Melbourne Victory, hvor han har spillet ni sæsoner.

Thomas har skrevet under på en toårig aftale, meddeler SønderjyskE.

- Vi har fundet den målmand, der skal tage over efter Sebastian Mielitz og bevise sit værd for at blive førstemålmand i SønderjyskE, og det er et samarbejde, som vi forventer os rigtig meget af.

- Det er en målmand, der har en god alder, og han har stået på højeste niveau i Australien i mange sæsoner, og han været rigtig god dernede, så det glæder mig, at vi har kunnet hente ham herop, siger sportschef Hans Jørgen Haysen ifølge SønderjyskEs hjemmeside

Foruden Lawrence Thomas har SønderjyskE også Nikola Mirkovic på kontrakt, men de regner med at udleje serberen.

SønderjyskE sluttede som nummer 10 i Superligaen i den forgangne sæson, mens de dog også vandt pokalturneringen og derfor skal spille europæisk fodbold efter sommerferien.