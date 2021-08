Sønderjyske henter back med Ajax-fortid

Superligaklubben Sønderjyske opruster i forsvarskæden.

Onsdag har klubben indgået en treårig aftale med den 23-årige hollænder Robin Schouten, der er hentet i NAC Breda fra den næstbedste hollandske række.

Det oplyser Sønderjyske på sin hjemmeside.

Robin Schouten beskrives som en offensiv back, der er højrebenet, men kan spille back i begge sider.

- Jeg er glad for, at vi har kunnet tiltrække en spiller som Robin Schouten, der er en angrebsivrig back, der passer godt ind i den spillestil, vi er i gang med at implementere.

- Han er en hurtig spiller, der slår nogle skarpe indlæg, og han er blevet godt skolet i nogle af de største klubber i Holland, siger Jonas Lygaard, der er administrerende direktør i Sønderjyske Fodbold.

Robin Schouten har tidligere været ungdomsspiller i AZ Alkmaar og Ajax, og han har spillet en række ungdomslandskampe for Holland.

Han ser superligaklubben som et godt sted at fortsætte sin udvikling.

- Jeg har altid gerne villet prøve mig af i udlandet, og jeg ser Sønderjyske og Superligaen som et godt sted for mig at udvikle mig yderligere. Sønderjyske har gang i et spændende projekt, som jeg gerne vil være en del af, siger han.

På backpladserne råder Sønderjyske blandt andre over Marc Dal Hende og svenske Emil Holm, mens en række andre spillere har vikarieret på pladserne.