SønderjyskE henter stærk midtstopper

SønderjyskE har hentet forstærkning til truppen i Østrig.

Superligaklubben skriver på sin hjemmeside, at den 23-årige Philipp Schmiedl er hentet til på en fireårig kontrakt.

Der har været brug for forstærkning, efter at skadesplagede Marc Pedersen igen blev skadet i optakten til sæsonen.

Østrigeren skifter til SønderjyskE fra SCR Altach, der spiller i den bedste østrigske række.

– Han er meget aggressiv i sit forsvarsspil, meget energisk og fuld af power, og han er stærk i sine dueller, siger SønderjyskE-sportschef Hans Jørgen Haysen til klubbens hjemmeside.

- Det er en, der kan komplementere de andre stoppere, vi har i forvejen, og han har noget andet at byde ind med, og med denne tilgang synes vi, at vi står endnu stærkere rustet på den position frem mod resten af efteråret.

Philipp Schmiedl har bestået sit lægetjek, men bliver ikke en del af truppen i søndagens udekamp mod Lyngby.

Transferbudgettet var egentlig lukket

Han er rejst hjem til Østrig for at pakke og starter i sin nye klub på mandag.

– Det føles rigtig godt, og jeg er lykkelig for, at jeg nu kan tage dette skridt. Jeg er kommet til klubben for at videreudvikle mig, og forhåbentlig kan jeg være med til at hjælpe klubben med at nå dens mål.

– Det er et spændende hold, og jeg ved, at det vandt pokalturneringen for første gang i klubbens historie i sommer. Så jeg glæder mig til at blive en del af det, og jeg glæder mig egentlig bare til at komme i gang på banen, siger han.

SønderjyskE meddelte for nylig, at fodboldklubben var blevet købt af den amerikanske Platek-familie med rigmanden Robert Platek i spidsen.

– Vores transferbudget var egentlig lukket, men efter at de nye ejere er kommet ind, har vi fået denne ekstra mulighed for at gøre noget i transfervinduet alligevel, siger Hans Jørgen Haysen.

Mandag er sidste dag i indeværende transfervindue.

Fotos/video: Ritzau Scanpix/Maya Westander

Randers har travlt: Går efter to spillere i weekenden

Nu drømmer de stort i Brøndby

FCK-ejerne har spillet fallit

En kvart milliard i kassen - her er den store CL-plan for FC Midtjylland