Sønderjyske nærmer sig dansk sportschef

5. oktober skrev avisen for det tyske mindretal i Sønderjylland, Der Nordschleswiger, at Sønderjyske var tæt på en ny sportschef til klubben.

Klubbens administrerende direktør, Jonas Lygaard, bekræfter, at der snart falder noget endeligt på plads.

- Vi er i processen, og vi er også i den sidste tredjedel af processen, men der er stadigvæk store dele, der skal på plads endnu.

- Så vi er stadig et stykke fra at være i mål, men vi håber, at vi har noget på plads inden for et par uger, siger han.

Det er dog langtfra en nyhed, at Sønderjyske jagter en ny sportsdirektør. Klubben har siden, Hans Jørgen Haysen forlod klubben i februar, været på udkig, men har altså ikke fundet den rette endnu.

Sønderjyske har valgt at være grundige i processen, og Jonas Lygaard har siden sin ankomst i sommer haft ét krav til den nye sportschef, som han ikke viger fra.

- Det er vigtigt for os, at få en dansk sportschef ind, og det er ikke rigtig en ting, jeg har lyst til at gå på kompromis med.

- Han skal også have kendskab til fodbolden, men den danske del har været en rigtig væsentlig ting for mig.

- Det er en, som skal kende det danske fodboldsystem, den danske liga, de danske agenter og kende de kontraktforhold i forhold til DBU-regulativer, der er, siger han.

Tidligere er forhenværende superligaspillere som Rasmus Festersen og Tommy Bechmann blevet nævnt som mulige kandidater, men til de navne svarer Lygaard følgende.

- Jeg kan ikke kommentere konkrete navne, men vi laver rigtig god research på vores kandidater, fordi vi vil have en, som kan være med til at videreudvikle det her projekt, vi har gang i, siger han.

Sønderjyskes tyske cheftræner, Michael Boris, kommer angiveligt til at arbejde tæt sammen med en ny sportschef. Han fortæller dog kortfattet, at han ikke er en del af beslutningen.

- Nej, det er jeg ikke med til. Det er ikke min afdeling, siger tyskeren.

Den sportslige succes har haltet i Sønderjyske i den her sæson, hvor holdet blot har ni point efter 12 kampe på 11.-pladsen.