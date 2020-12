SønderjyskE om FCK-indberetning: Vil sørge for troværdigt produkt

SønderjyskE har indberettet FC København i kølvandet på søndagens Superliga-kamp i Haderslev, som gæsterne vandt 3-1.

Superliga-klubberne skal en time før kampstart offentliggøre startopstillingerne, og ikke nok med, at klubberne skal oplyse, hvilke 11 spillere der starter på banen, så skal de også oplyse den formation, de stiller op i.

Klokken 15.00 søndag eftermiddag kunne FC København så berette, at man spillede 3-4-1-2 med blandt andre Jens Stage i forsvaret. Det var ikke korrekt. FC København stillede op i noget, der lignede 4-3-1-2 med Jens Stage på midtbanen.

Det har altså ført til en indberetning fra SønderjyskE, og i Haderslev mener man ikke, det er at gå i små sko.

- Egentlig så har vi bare det udgangspunkt, at når vi har nogle regler, så tror jeg, at vi alle sammen er interesseret i, at vi overholder dem. Hvis der er nogle, der laver en fejl, er det fint, at vi kan minde hinanden om, at der er noget, der ikke er rigtigt.

SønderjyskE har indberettet FCK. Foto: Anders Brohus

- Rent kommercielt er der også noget i det. Vi har en masse interessenter og kommercielle partnere, som vi rigtig gerne vil pleje og dele en masse med; inklusiv startformation. Det er tv og apps, hvor fans kigger. De får urigtige oplysninger, og det er ærgerligt. Vi vil gerne sørge for, at produktet er troværdigt, siger Haysen til JydskeVestkysten.

Hvis Fodboldens Disciplinærinstans når frem til den konklusion, at FC København oplyste en urigtig startformation, kan de danske vicemestre se frem til en bøde på 25.000 kroner.

Eksperten afslører sit hold: Denne finte er dødsdømt

De skal redde FCK's fremtid

- Jeg håbede, det var Simon, der var ramt af lynet'