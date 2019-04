Sønderjyske-profil rasende efter øretæve

Søndag tabte Sønderjyske 1-4 til Vejle Boldklub i Superligaen. Hjemmeholdet var allerede foran 3-0 efter 31 minutter.

Ifølge Sønderjyske-profil Marcel Rømer skyldes det store nederlag i høj grad foræringer og dårlig mentalitet.

- Der var en helvedes masse personlige fejl fra vores side. Vi forærede dem de to første mål og viste derefter utrolig dårlig mentalitet ved ikke at holde os til vores plan.

- Det så ud til, at vi løb rundt i vores egen lille verden, og så kan man ikke vinde nogen fodboldkampe, siger Marcel Rømer.

19-årige Peter Christiansen udlignede for Sønderjyske i slutningen af kampen, men Marcel Rømer savner mere ansvar fra de erfarne spillere.

- Det var et rigtig godt indhop af Peter Christiansen, men det skal ikke være en 19-årig, der viser fanen. Der må vi andre hanke op i os selv og vise bedre mentalitet, siger Rømer.

Holdets træner, Glen Riddersholm, ser efter nederlaget en klar udfordring i truppens måde at håndtere modgang på.

'Vi lægger os fladt ned'

- Der er for mange spillere, som har svært ved at fokusere på de ting, man kan gøre noget ved. De bruger for mange ressourcer på ydre faktorer og modgang.

- Vi lægger os fladt ned. Der er ingen undskyldninger eller dårlige forklaringer. Det var virkelig bare en dårlig kamp, vi spillede, siger Riddersholm.

Det var Vejles første sejr siden forårets første kamp. Her vandt holdet nemlig 2-0 over netop Sønderjyske.

Det glæder naturligvis Vejle-anfører, Jacob Schoop.

- Der var mange ting, der gik op i en højere enhed. Vi scorede på vores chancer, og vi lukkede kampen tidligt. Det gav en masse selvtillid, og det gjorde, at vi turde spille rigtig fodbold, siger Schoop.

Vejle møder i næste runde Horsens hjemme, mens Sønderjyske tager imod AGF.

