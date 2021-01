SønderjyskE sælger Alexander Bah til Slavia Prag

Superliga-stjernen Alexander Bah skifter Danmark ud med Tjekkiet for at tørne ud for Slavia Prag. Handlen er den største i SønderjyskEs historie

Alexander Bah er klar til et nyt kapitel i sin hidtil fornemme fodboldkarriere.

SønderjyskE har solgt den eksplosive kant til Slavia Prag. Det bekræfter Superliga-klubben på sin hjemmeside.

Den 23-årige landsholdsspiller, som scorede i sin debut mod Sverige i november sidste år, tiltræder øjeblikkeligt hos de tjekkiske mestre.

Allerede mandag kunne Ekstra Bladet erfare, at der var opnået enighed om en overgang, der sender 13 mio. kr. til Haderslev-klubben.

Men handlen kan meget vel vise sig at være endnu mere lukrativ for Bahs danske afsender.

Alexander Bah scorede i sin debut for Danmark i november 2020. Foto: Jens Dresling

Ifølge tjekkiske kilder har Slavia Prag således indføjet en stribe bonusser, som kan skubbe prisen markant højere op end de 13 mio. kr., som udløses i første omgang.

I handlen indgår klausuler for yderligere en mio. euro, hvor halvdelen beskrives som ’yderst realistiske.’ Det betyder, at Alexander Bah i yderste fald kan ende med at blive handlet for 20 mio. kr., hvis alle klausuler bliver udløst.

– Vi er først og fremmest glade på Alexander Bahs vegne, for det har været et brændende ønske for ham at lave et stort skifte til udlandet, men vi er også meget stolte af dette salg, som er en historisk stor handel for vores vedkommende, siger sportschef Hans Jørgen Haysen til klubbens hjemmeside.

For Alexander Bah venter nu et trin opad den stige, han hidtil har besteget med bravur siden gennembruddet i HB Køge.

I den tjekkiske hovedstad træder han direkte ind på et mesterhold, der aktuelt har kurs mod en gentagelse af forrige sæsons triumf.

Slavia Prag har været overbevisende i første halvdel af kampagnen, hvor man efter 13 runder fører rækken uden at have tabt en eneste gang.

Også europæisk bliver Bah del af en succesfuld fortælling, da hans nye arbejdsgiver fortsat lever i Europa League efter afslutningen på gruppespillet.

I februar står man over for to opgør mod Leicester i 1/16-finalen om den videre færd.

