SønderjyskE-stjernen misser Brøndby-braget

Alexander Bah valgte at trække sig efter et kvarter for at undgå en alvorlig skade

SønderjyskE-kometen Alexander Bah misser topbraget mod Brøndby næste weekend.

Han måtte udgå efter bare 17 minutter af kampen mod FC Nordsjælland, efter han fik gult for et hårdt frispark mod Mohammed Diomande.

Og efter slutfløjtet i kampen afslørede hovedpersonen selv, at han trak sig ud af kampen for at undgå en skade, der kunne have kostet resten af året.

- Jeg kunne mærke en begyndende skade i læggen i forbindelse med træningen lørdag, og jeg følte, at den var tæt på at sprænge. Nu trak jeg mig og undgik noget, der kunne tage en måned, sagde Bah efter 2-1 sejren.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Belastningen af de tunge baner i et pakket efterår har slidt på SønderjyskE-kometen, der har været på skånekost den seneste uge, men nu kan han ikke undgå en pause.

- Jeg har fået at vide det tager en uges tid, så håber jeg at være ved fuld styrke til de to sidste kampe mod Randers FC og Lyngby, sagde Alexander Bah.

Superligaen går på vinterpause lige før jul, 20. december.