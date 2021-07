SønderjyskE: Topscorer er snart væk

Amerikanske Haji Wright startede som lyn og torden i Sønderjyske i sidste sæson, da angriberen bombede løs i Superligaen lige efter sin ankomst og scorede hele syv mål i efteråret.

I foråret gik angriberen dog en smule i stå og endte på en måltotal på 11, hvilket gjorde ham til klubbens topscorer, og efter sommerpausen har han så forsøgt at gennemtvinge et skifte væk fra klubben ved at udeblive fra opstarten.

Sønderjyske vil ikke stå i vejen for et skifte, og klubbens nye direktør, Jonas Lygaard, forventer, at Wright bliver solgt inden længe.

- Den optimale løsning vil være, at vi finder den meget snart. Både for ham og for os, så vi ved, hvilken retning vi går i.

- Vi er rimelig klar på det, og vi regner med snart at have en løsning på det, siger direktøren.

Sønderjyske er dog ifølge den nye chef på ingen måder presset til at sælge Wright for mindre end hans værdi.

- Vi sælger ikke Haji, før vi har det rigtige tilbud på ham, og vi har stadig seks uger tilbage af transfervinduet og føler os ikke presset til at sælge ham, siger Jonas Lygaard.

Sagen om Haji Wright har fyldt en del i Sønderjyske op til sæsonstart, og den har udspillet sig i Michael Boris' første tid som cheftræner i klubben.

Tyskeren siger, at det ikke var i tankerne, at angriberen skulle forlade klubben, men at man nu fokuserer på at få en god erstatning ind i stedet.

- Det var ikke en del af planen, at Haji skulle forlade os. Han var starter hele sidste sæson, men han har truffet sin beslutning.

- Selvfølgelig skal vi finde en god erstatning nu, men det skal have lidt tid.

- Når en angriber siger i slutningen af juni, at han vil væk, så står den næste ikke bare og venter, for alle klubber kigger altid efter en ny angriber.

- Så nu skal vi have kigget os om, og vi har nogle spillere på en liste, så vi kan løse det her hurtigt, siger den nye træner.

Sønderjyske meddelte i sidste uge, at den islandske angriber Sveinn Gudjohnsen gæster klubben for tiden. Han er på kontrakt i italienske Spezia, der deler ejer, Robert Platek, med SønderjyskE.

Sønderjyske startede mandag aften den nye superligasæson uden Wright, da det blev 0-0 ude mod oprykkeren fra Silkeborg.

Lige til glemmebogen