SønderjyskE vakler - de næste to uger afgør fremtiden

SønderjyskE kigger sultent efter Vejle-direktør Henrik Tønder, og klubbens amerikanske ejer har hyret et stort internationalt firma til at sammensætte persongalleriet, efter næsten 35 års erfaring på kort tid er forsvundet fra Superliga-klubben

Krisen river og flår i SønderjyskE. Samtidig med at klubben er det ringeste Superliga-hold i 2021, skal klubbens nye amerikanske ejere i mødelokalerne sætte kursen for fremtiden i nogle helt afgørende uger for grænselandets fodboldstolthed.