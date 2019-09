Søvndyssende remis: Altid få mål

‘Der skal to til tango’, havde Glen Riddersholm proklameret inden fredagens opgør i håbet om at skabe et mere sindsoprivende opgør mellem SønderjyskE og AC Horsens, men det hele endte uafgjort i et mere eller mindre tamt opgør i Haderslev

Superligaen blev sparket i gang igen efter landskampspausen med en sand SønderjyskE/AC Horsens-klassiker - de to mandskaber har nemlig for vane at spille urimeligt tætte opgør.

De seneste fire dueller mellem de to kombattanter op til fredagens sene kamp på Haderslev Stadion havde såmænd også blot kastet fem kasser af sig. Og krydret med en negativ statistik for ‘Den Gule Fare’ - der blot havde hentet to point samlet i de seneste fem forsøg i Haderslev - var der dermed ikke lagt op til et festfyrværkeri i det sønderjyske.

I pausen små-brokkede tilskuerne sig endda over den ringe underholdningsværdi - og med rette.

Det var ikke ligefrem søvndyssende at overvære Horsens anstrengelser for at ramme plet i panden på den råstærke Simon Okosun med indlæg fra kanterne ind i SønderjyskE-feltet, men det vrimlede i hvert fald heller ikke med highlights efter de første 45 minutter.

Fotos: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Mart Lieder havde dog efter 37 minutter halvlegens største chance, da han modtog en knivskarp stikning i dybden fra en bravt kæmpende, fremadstormende Stefan Gartenmann, men fra en spids vinkel sparkede hollænderen direkte i skøjterne på Horsens-keeper Michael Lansing.

Med tre point kunne Glen Riddersholm og SønderjyskE-svendene katapultere sig op på en fjerdeplads i tabellen - og dermed komme tilbage på sporet efter fem kampe uden sejre. Det mindede han sikkert sine tropper om i pausen, for i 2. halvleg skruede hjemmeholdet tempoet op.

Bo Henriksen sendte i stedet den nye Horsens-lejesvend, 23-årige Jannik Pohl, på banen med knap en halv time igen - en mand med en klokkeklar mission: at sparke bolden direkte i netmaskerne og dermed rokke lidt ved holdets prædikat som ét af Superligaens dårligste til netop dette.

En anden mand, der kan få pulsen op på tribunerne, er Lieder: En lang bold fra SønderjyskE-bagkæden blev til en halv friløber til den hollandske spids, der tonsede mod mål, men også denne gang havde svært ved at gøre arbejdet færdigt. Lieder sagtnede farten og høvlede endnu engang kuglen i paraderne på Horsens-keeperen.

De sidste minutter blev en duel på lange bolde og omstillinger i begge ender. Især Horsens stillede sig nok også tilfredse med en nulløsning. Og hverken Okosun eller Jannik Pohl fik kæmpet sig frem til nævneværdige muligheder …

Gartenmann hamrede derimod en flad bold fra højre-kanten mod mål, der nær var ved at overrumple både De Gule i bagkæden og Lansing mellem stængerne i de døende minutter. Men gæsterne slap med skrækken, og det hele sluttede, som det startede i Harderslev - både SønderjyskE og Horsens kan stadig skimte det forjættede top seks i horisonten.