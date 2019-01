Spillede 99 kampe for FCK: Offensiv profil klar for ny Superliga-klub

Danny Amankwaa forlader skotske Hearts efter bare et enkelt år i klubben for at få karrieren på ret kurs i SønderjyskE

Det blev kun til knap et år i Hearts, før Danny Amankwaa igen søgte hjem mod Danmark.

Torsdag skriver SønderjyskE på klubbens hjemmeside, at man har hentet den 24-årige midtbanespiller på en etårig kontrakt.

Dermed får den vævre og hurtige profil en ny mulighed for at slå sit navn fast i landets bedste række.

I sine år som teenager blev Amankwaa tituleret som et Superligaens allerstørste talenter, men karrieren har ikke udformet sig helt, som den nykårede SønderjyskE-spiller kunne have håbet.

Han fik sin fodbold-opvækst i KB og fik hurtigt etableret sig som en af de lovende talenter i FCK. Amankwaa fik da også debut for storklubben, før han var myndig, men nåede aldrig at få sat det helt store aftryk i Danmark.

Danny Amankwaa sammen med Nicolai Boliesen under en jubelscene i Parken. Foto: Jens Dresling

I alt blev det til 99 kampe for københavnerne i de seks sæsoner, den offensive profil havde hjemmebane i Parken.

Fremover bliver basen så i Haderslev, og det glæder de sig over i SønderjyskE.

- Amankwaa har været et kæmpe talent, der har spillet masser af kampe for den bedste klub herhjemme, men det lykkedes ikke helt at bryde igennem i udlandet, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.

- Han har haft nogle bump undervejs med skader og manglende spilletid, men nu skal vi have ham i gang igen, og hvis han kan finde tilbage til det, han tidligere har vist, så bliver det voldsomt.

Hovedpersonen selv påpeger, at den nye cheftræner i SønderjyskE, Glen Riddersholm, spillede en stor rolle i beslutningen om at takke ja til et ophold nær den tyske grænse.

- SønderjyskE var den klub, der ville mig mest, og jeg havde nogle gode samtaler med Glen Riddersholm, og jeg tror, det bliver et godt samarbejde.

- Min form er rigtig god, selv om jeg ikke har spillet så meget, men jeg har spillet træningskampe og føler mig skarp og har også kun haft en uges pause, siger Amankwaa.

Fredag formiddag deltager han i træning med resten af SønderjyskE-truppen.

