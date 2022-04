Spøgelsesstemning efter nedtur

Stefan Gartenmann kalder nederlaget til Vejle for et knockout og har svært ved at tro på, at overlevelse er realistisk

Efter 14 sæsoner i Superligaen er SønderjyskE færdige i den bedste række.

Det sene nederlag mod Vejle knuste reelt det sidste håb om et mirakel. Og omklædningsrummet efter kampen bar præg af sagens alvor.

- Der er stille i dag. Det er bare en ekstrem skuffelse. Det var virkelig en ubehagelig oplevelse, sagde centerforsvareren Stefan Gartenmann efter kampen.

Emil Frederiksen havde to fremragende afslutninger i kampens slutfase, men denne gang manglede SønderjyskE marginalerne. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Der er ingen tvivl om, at det her føles som et knockout. Vi skal tro på den matematiske chance, men det bliver ekstremt svært.

- Vi kan ikke selv afgøre det, og vi er afhængige af andre resultater skal flaske sig.

- Ingen tvivl om, at det krævede mindst sejr og uafgjort i kampene mod Vejle for at kunne tro på noget, for så kunne vi møde Nordsjælland og føle, vi kunne sætte liv i det, sagde han.

- Som så mange gange før i denne sæson – og især dette forår, så er vi ikke skarpe nok på standardsituationerne. Et kæmpeknockout for os.