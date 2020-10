Stort transferkup: - Bliver en halv eller hel sæson

Ogenyi Onazi vil bruge SønderjyskE som et springbræt til at komme tilbage i international form efter en lang periode med skader

Det kom som en transferbombe, da SønderjyskE dagen før lukningen af transfervinduet kunne præsentere den nigerianske stjerne Ogenyi Onazi, der blandt andet har 51 landskampe for Nigeria på CV'et.

Et længere forløb med skader og dårlig form er en af hovedårsagerne til, at den nigerianske midtbanespiller valgte SønderjyskE som sin næste arbejdsgiver.

Det fortæller han i et interview med BBC Sport Africa.

27-årige Onazi mener, at han er kommet til en klub og en liga, hvor han kan fokusere på at få spilletid og teste sig selv mentalt, og selvom det ikke var det bedst finansielle tilbud, så er han tilfreds med, hvor han er endt.

- Det var ikke det bedst betalte tilbud, men det er det mest udfordrende. Det giver hård fysisk udfordring, og det minder om den tyske liga, fortæller Ogenyi Onazi, der i 2013 var med til at vinde den italienske pokalturnering, Coppa Italia, med Lazio.

Artiklen fortsætter under billedet:

Ogenyi Onazio har været med ved to VM-slurunder for Nigeria i 2014 og 2018. Foto: Matt Dunham/Ritzau Scanpix

Han brød for alvor i gennem på den internationale scene i 2013, hvor han var med til at vinde African Cup of Nations og nå 16-dels finalen ved VM i 2014 med Nigeria, men i 2016 sprang nigerianerens akillessene, hvilket satte ham på sidelinjen i næsten et år.

Ambitionen om at nå tilbage på tidligere niveau er ikke til at tage fejl af for Onazi, der vil bruge sit ophold i SønderjyskE som et springbræt til netop det.

- Det er en kortsigtet plan, men jeg er klar til at tage det en uge ad gangen og efter det, kan vi se efter noget større. Jeg en her måske en halv sæson eller en hel sæson.

Onazi var uden klub et par måneder før skiftet til SønderjyskE, men var tidligere også tæt på et skifte til Serie A-klubben Crotone. Skiftet blev ikke til noget, og dermed åbnede døren sig for de danske pokal-vindere.

Sportschefen i SønderjyskE, Hans Jørgen Haysen, var klar over Onazis skadeshistorik, da man hentede ham til klubben.

- Når han så står her i dag, skyldes det den skade, der satte en kæp i hjulet for ham i 2019, og det er så vores held, for ellers havde vi ikke været i nærheden af at hente en spiller med det CV, fortalte han i en pressemeddelelse, da handlen blev offentliggjort.

- Vi tror på, at vi kan bringe ham tilbage på rette spor, men vi er også bevidste om, at der kan gå nogle uger, inden han er tilbage for fuld skrue til 90 minutter.

Ogenyi Onazi kan få debut, når SønderjyskE tager imod Brøndby IF på Sydbank Park 18. oktober, når Superligaen igen ruller efter landskampspausen.

Klubben med base i Haderslev har fået en fin start på sæsonen, hvor de efter fire spillerunder ligger nummer fire i Superligaen.

