Superliga-boss forklarer mystisk fravær

SønderjyskE-direktør Klaus Rasmussen er tilbage på job efter et par ugers sygemelding, og fra sygesengen - eller rettere fra toilettet - har han kunnet se en gætteleg om sit fravær udfolde sig.

Det fortæller han i et interview med Der Nordschleswiger.

SønderjyskE-direktøren har løbet i pendulfart til og fra badeværelset, og det kan selvsagt være en meget træls omgang, men ikke helt så alvorlig som mange af de ting, der er blevet gættet på.

Klaus Rasmussen har været ramt af madforgiftning.

- Jeg har set, at der har været spekulationer mange steder. Jeg har set alt fra coronavirus, stress og at jeg skulle være flygtet fra de amerikanske ejere. Jeg kan forsikre, at intet af det er sandt. Jeg var uarbejdsdygtig på grund af en alvorlig madforgiftning. Men jeg er i fin form igen og kan forsikre, at jeg ikke løber nogen steder hen, siger Klaus Rasmussen til Der Nordschleswiger.

Direktøren har mange opgaver på blokken i SønderjyskE frem mod sommerferien, og én af de vigtigste er at finde en ny sportschef, der kan afløse Hans Jørgen Haysen.

