Superliga-klub bekræfter: Han smutter

Lawrence Thomas blev torsdag morgen meldt på vej til australsk fodbold og Western Sydney Wanderers.

SønderjyskEs sportsdirektør, Esben Hansen, har ikke været i dialog med den australske klub, men han glæder sig på målmandens vegne og bekræfter over for Tipsbladet, at Lawrence Thomas skal finde nye græsgange:

- Vi har hele tiden arbejdet med Lawrence om at få de sidste måneder til at forløbe sig så godt som muligt her. Og så har der egentlig været fuldstændig enighed om, at han skal videre. Han ville gerne hjem, så det overrasker mig ikke, og det er kun glædeligt at høre, siger klubbens sportsdirektør, Esben Hansen, til Tipsbladet.

Målmanden har kontraktudløb med SønderjyskE til sommer, hvorfor han kan hentes uden at betale en transfersum til klubben fra Haderslev. Derved tyder meget på, at Western Sydney Wanderers har rettet direkte henvedelse til Thomas-lejren i håbet om hans underskrift.

De seneste uger er den tidligere vinder af prisen som årets spiller i SønderjyskE også blevet henvist til bænken bag Nicolai Flø:

- Nicolai (Flø, red.) har spillet sig på holdet, så det er egentlig meget simpelt. Så kan man jo sige, at det også giver mening i forhold til, at Nicolai er her i lang tid og Lawrence er her ikke efter sommerferien, så på flere plan giver det mening, siger Esben Hansen

Nicolai Flø forlængede tidligere på året sin aftale med SønderjyskE frem til 2024.

Lawrence Thomas, 29 år, kom til fra Melbourne Victory i Australien i 2020 og har siden optrådt 58 gange for SønderjyskE. Nu tyder alt på, at han vender retur til den bedste australske liga og Western Sydney Wanderers.