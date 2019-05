Superliga-klub har travlt: Kan miste otte mand

SønderjyskE spiller også i Superligaen i næste sæson. Det står klart, efter at klubben sikrede sig overlevelse søndag eftermiddag med en 4-1-sejr over Vejle samtidig med, at AGF slog AC Horsens på hjemmebane. I den resterende del af sæsonen gælder det Europa-playoff for sønderjyderne.

Overlevelsen betyder selvsagt meget på mange parametre i SønderjyskE, og det gælder ikke mindst for sportschef Hans Jørgen Haysen, der nu kan begynde at sammensætte truppen til næste sæson. Nu ved han, at han kan tage udsigten til Superliga-fodbold med til forhandlingsbordet.

Og netop forhandlingsbordet skal tages flittigt i brug i den kommende tid. SønderjyskE har otte spillere med kontraktudløb 30. juni, og de kan se frem til at blive kaldt ind på chefens kontor.

- Det er første prioritet og et arbejde, der går i gang med det samme. Jeg skal selvfølgelig have en snak med alle otte, siger Hans Jørgen Haysen til tipsbladet.dk.

De otte spillere med udløb er Johan Absalonsen, Eggert Jonsson, Silas Songani, Niki Zimling, Ramon Rodrigues, Thomas Juel-Nielsen, Nikola Mirkovic og Victor Smedsrud.

Af de nævnte navne springer især Niki Zimling i øjnene, og den tidligere landsholdsspiller fastslog så sent som i weekenden, at han gerne vil blive i SønderjyskE. Om det sker, vil Hans Jørgen Haysen ikke løfte sløret for.

- Jeg skal have en samtale med Zimling, og så må vi se, hvad det ender med. Vi har været rigtig glade for Niki, men sådan noget kommer vi aldrig til at drøfte i pressen. Vi kommer med en udmelding lige så snart, der er noget at fortælle, lyder det fra sportschefen.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

SønderjyskE-bossen vil gerne indrømme, at der skal ske noget i det centrale forsvar. Anfører Marc Pedersen er langtidsskadet, så der skal ligges et nyt puslespil.

Et oplagt scenarie er at forlænge kontrakten med Thomas Juel-Nielsen, der kom til klubben 1. marts på en fri transfer og blandt andet har markeret sig med en afgørende scoring mod AC Horsens i slutspillet.

- Det er helt oplagt, at vi nu skal kigge på positionen, nu vi ved, at vi i hvert fald ikke råder over vores anfører de næste mange måneder. Vi kommer til at foretage os et eller andet, og Thomas Juel-Nielsen har gjort det fint, efter han har fået nogle muligheder for at vise sig frem. Han er selvfølgelig en del af hele puslespillet på den position, siger Haysen.

Målmandsposten er også et stort spørgsmålstegn i SønderjyskE. Den tidligere Bundesliga-keeper Sebastian Mielitz er førstevalget, mens reserverne Victor Smedsrud og Nikola Mirkovic begge har udløb til sommer. I øjeblikket tester Haderslev-klubben 18-årige Maurice König fra Bayern München.

- Sebastian har stået alle kampe i Superligaen, og da vi desværre ikke nåede så langt i pokalen, blev det ikke rigtig en chance for Nikola til at vise sig frem. Men vi ser ham jo hver dag til træning og har set ham på reserveholdet, så vi har et helt fint indtryk af, hvad han er for en målmand.

- Til sommer har Sebastian et år tilbage af sin kontrakt, og det er en spiller, der før har været henvendelser på, så der kan også ske noget i den retning. Vi skal have lagt en kabale med vores målmænd, og så må tiden vise, hvem der også er her efter sommerferien, siger Haysen.

SønderjyskE skal i de kommende playoff-kampe møde Randers FC.

Se også: FCM-formand raser mod DBU: Indspist og regnearksfolk

Se også: Superliga-storklub undrer sig over DBU: - Er det en fejl?

Se også: Nægter at give op: - Der er ingen bedre følelse