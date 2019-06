Superliga-klub henter udlandsdansker hjem

SønderjyskE har haft fart på denne sommer, og klubben lander nu sin tredje nye spiller.

Cheftræner Glen Riddersholm bliver genforenet med en af de spillere, som var med til at vinde guldet i 2015 for FC Midtjylland.

Forsvarsspilleren Patrick Banggaard vender efter tre år uden for landets grænser tilbage til Superligaen, hvor han er udset til at danne makkerpar med Kees Luijckx.

Tilgangen af en central forsvarsspiller har haft høj prioritet i SønderjyskE denne sommer, da anfører Marc Pedersen er ude langvarigt med en alvorlig knæskade.

Patrick Banggaards aftale med SønderjyskE har været på plads et stykke tid, men armlægning med spillerens tidligere klub, Pafos på Cypern, har kostet tid.

Stridspunktet lå omkring Banggaards muligheder for at starte sommertræningen i sin nye klub midt i juni sammen med resten af truppen. Aftalen på Cypern løb indtil 1. juli. Den knude er nu løst, og Patrick Banggaard er klar til at tørne ud for sin gamle træner i grænselandet..

