Superliga-klub snydt: Spiller kom aldrig tilbage

Mandag oplyste SønderjyskE, at Franck Tabanou havde fået forlænget sin prøvetræning i klubben med yderligere en uge. Tirsdag oplyste Haderselv-klubben så, at den mangeårige Ligue 1-spiller havde forladt Danmark uden en kontrakt på hånden.

Et lidt usædvanligt forløb med franskmanden, der i sidste uge scorede for SønderjyskE i en testkamp mod AC Horsens. At båndene skulle kappes tirsdag, var da heller ikke planen, fortæller sportschef Hans Jørgen Haysen.

- Franck Tabanou besluttede sig for at træne med os i yderligere fem dage. Han tog hjem i weekenden for at ordne noget og hente nogle ting. Han kom så bare ikke tlbage som aftalt. Selvfølgelig er det irriterende, siger Haysen til Der Nordschleswiger og tilføjer:

- Der kan være mange grunde til hans beslutning, men vi havde en aftale.

Franck Tabanou kommer ikke til at spille for Glen Riddershom og SønderjyskE. Foto: Jens Dresling.

Over for JydskeVestkysten kommenterer SønderjyskE-træner Glen Riddersholm også Franck Tabanous pludselige afsked. Til avisen fortæller Riddersholm, at Tabanous børn snart skal i skole, og at der ikke er mulighed for at lære fransk i nærområdet omkring Haderslev.

30-årige Franck Tabanou, der er venstreback, har blandt andet spillet over 200 kampe i den bedste franske række og 15 kampe i gruppespillet i Europa League.

